L'independentisme civil busca la clau per desbloquejar el procés

L' ANC ha convocat aquest cap de setmana una, una trobada que es farà al Campus Nord de la Universitat Politècnica de Catalunya i que aglutinarà una cinquantena d'entitats i mig miler de persones per mirar dedesprés d'anys de desorientació estratègica. De la trobada en sortirà un document, o "llibre blanc", que ha de servir de base per configurar un. Aquesta iniciativa no es formarà immediatament, sinó d'aquí a uns mesos, un cop quedi clar quines propostes han sortit de la trobada i de quins suports disposen dins de l'independentisme civil.La Conferència s'estructurarà en-civil, institucional i internacional- i. Els ponents faran una primera intervenció per situar el debat i donar context a la resta de participants, que podran fer les seves aportacions. En el marc del front civil, la primera ponència serà sobre mobilització i desobediència civil, amb la intervenció de la catedràticai l'advocat; la segona, sobre la renovació del discurs ideològic, amb el filòsofi l'activista; la tercera, sobre espais de poder, amb la presidenta de la Cambra de Comerç,, el vicepresident,, i l'alcalde de Sant Pere de Torelló,En el front institucional és on es parlarà de les condicions per a una. Concretament, serà en la cinquena ponència, sobre impuls polític institucional i lideratge de l'independentisme unilateral, amb l'exsecretari nacionali l'advocada, i ambcom a relator. Aquest és l'únic espai en què es debatrà sobre aquest quart espai independentista, malgrat que els crítics amb la direcció de l'entitat temen que la qüestió de la "llista cívica" acabi centrant la Conferència. En el front institucional també es parlarà de noves formes d'institucionalització i dels aspectes econòmics de la transició cap a la independència, amb intervencions d'La darrera ponència, en el marc del front internacional, farà referència a la defensa i geopolítica, amb intervencions de. Els debats començaran dissabte. Al matí, el protagonisme serà per les entitats. Han confirmat l'assistència, el, la, entre moltes altres. A la tarda, els particulars tindran la paraula. Diumenge al migdia es presentarande cada ponència. A partir d'aquests punts, l'ANC vol buscar suports per bastir un Pacte del Moviment Civil Independentista que sacsegi el procés i pressioni, des de la societat civil, els partits.En tot cas, l'objectiu central de la trobada és reagrupar l'independentisme civil al voltant d'aquest Pacte, que hauria de servir per definir el rumb del moviment en un moment de canvi d'aliances que se certificarà després de les eleccions municipals. Tot plegat, enmig d'una crisi interna dins de l'ANC que s'ha traduït en diverses dimissions i la sortida del secretariat nacional, aquesta setmana, de l'exvicepresident, per les discrepàncies amb la direcció deAixò fa que, des d'alguns sectors de l'entitat, es tingui poca confiança en la fortalesa dels resultats que puguin donar les xerrades d'aquest cap setmana.

