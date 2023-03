Demanen no consumir un embotit venut en un supermercat per presència de listèria

⚠️ Alerta por presencia de Listeria monocytogenes en cecina en lonchas con aceite de oliva.

▶️ Nombre: Cecina con aceite de oliva

▶️ Marca: Friber, S.A.

▶️ Fecha de caducidad: 11/07/2023

📌 https://t.co/UD4bAsNUY3 pic.twitter.com/mI26EboHfT — AESAN (@AESAN_gob_es) March 9, 2023

Alerta alimentària per un embotit venut en supermercats. En concret, es tracta d'unafumada sobre la qual l'(AESAN) ha alertat per la presència de. L'avís l'han donat les mateixes autoritats sanitàries dei es demana no consumir l'embotit.En concret, el producte està etiquetat com a "", és de la marcai es ven en supermercats. El lot afectat té una data de caducitat d'11/07/2023. Malgrat que no hi ha cap cas notificat amb l'alerta, es recomana a les persones que tinguin el producte no consumir-lo i retornar-lo al punt de compra, que abonarà l'import sense necessita el tiquet.A més, la informació s'ha traslladat a les autoritats competents de les autonomies, que ara procediran a ladels productes afectats dels canals de. En cas d'haver consumit el producte i presentar alguna mena de simptomatologia compatible amb la listeriosis es recomana visitar un. Els possibles símptomes poden ser

