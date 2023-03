Meritxell Serret, a judici el 29 de març per l'1-O

M'han anunciat que el 29 de març se’m jutjarà com a membre del govern que va organitzar l'#1O.

La repressió no m'atura i segueixo fent política i defensant el projecte republicà i independentista.

Som aquí per ser útils a la ciutadania i per construir una Catalunya més lliure! ✊ — Meritxell Serret Aleu (@MeritxellSerret) March 10, 2023

El(TSJC) jutjarà la consellera d'Acció Exterior,, el dia 29 de març per un delicte deper l'1-O, quan era consellera d'Agricultura. La Fiscalia li demana, que en cas de condemna deixaria contra les cordes el seu càrrec al Govern. La mateixa Serret ha anunciat la data a través de Twitter, el dia que s'aprovaran els pressupostos de la Generalitat. "La repressió no m'atura i continuo fent política i defensant el projecte republicà i independentista", ha afirmat.En declaracions als passadissos del Parlament, Serret ha dit que téi ha refermat el seu compromís amb el projecte independentista, que ha definit com un projecte "útil", i també la voluntat de treballar a favor del "conjunt de la societat catalana".Serret va ser dels consellers quedesprés de la declaració d'independència, juntament amb l'expresident. L'any 2021, però, va decidir tornar a casa i es va posar a disposició de la justícia espanyola, amb l'objectiu de poder fer de diputada al Parlament. El Tribunal Suprem la va deixar en llibertat i va tancar la investigació per enviar-la a judici, en aquest cas al TSJC per la seva condició d'aforada. Més tard, lava presentar el seu escrit d'acusació, en què la considera culpable d'un delicte deConcretament, el ministeri públic sosté que Serret, que era consellera d'Agricultura,de manera conscient i reiterada quan va aprovar els pressupostos de 2017 i quan va signar el decret de convocatòria del referèndum. Cinc anys i mig després, els fets arribaran a un judici que es preveu ràpid i que pot posar en risc la seva continuïtat al Govern de Pere Aragonès, on des de la sortida de Junts pilota la cartera d'Acció Exterior. En principi, podrà continuar al càrrec mentre no hi hagi sentència ferma.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor