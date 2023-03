Els autors del ciberatac al Clínic demanen un rescat milionari

Què és un atac ransomware?

Els autors del ciberatac alja han fet saber les seves intencions a l'hospital.demana un rescat de 4,5 milions de dòlars a canvi d'alliberar i no publicar els quatre terabytes de dades obtingudes. Així ho ha explicat el secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital,, que també ha assegurat que el Govern no pagarà "ni un cèntim" al grup especialitzat en cibercrim: "No hi ha cap negociació".Al seu torn, el director mèdic de l'hospital,, ha lamentat que a causa del ciberatac s'han deixat de fer més de 4.000 anàlisis de pacients ambulatoris, més de 300 intervencions i més d'11.000 visites de les consultes externes. Des de diumenge, quan va ocórrer l'atac informàtic, l'hospital ha hagut de limitar els seus serveis de manera considerable.Malgrat això, mentre avançaven els dies ha anat recuperant gradualment l'activitat. En aquests moments, les consultes externes funcionen al 50%, mentre que es duen a terme el 100% de les cirurgies programades a la seu de. A les seus dees fa cirurgia ambulatòria de baixa complexitat dermatològica, urològica i oftalmològica.El Clínic manté tota l'activitat urgent i d'hospitalització a les tres seus, així com l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, la, les proves endoscòpiques, les exploracions radiològiques, lai laambulatòria. Per altra banda, hi ha diversos serveis que es continuen redirigint: els codis urgents com elsi elsaniran a altres centres, i tampoc es fan les sessions de radioteràpia oncològica previstes, que es deriven a l'hospital dei elEl ciberatac que pateix el Clínic és del tipusque, segons informació publicada al web de l', és un tipus de programari maliciós que impedeix a les víctimes accedir als arxius dels seus dispositius informàtics mitjançant diversos mètodes fins que no s'efectuï el pagament d'un rescat. Afegeixen que l'empresa víctima pot perdre la disponibilitat de les seves dades de manera permanent. Des de la mateixa Agència, s'ha explicat que l'atac prové de fora de l'estat espanyol i gestionat per l'empresa Ransom House, especialitzada en el

