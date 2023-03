La Kings League rectifica i penja una nova pancarta gegant en català a Barcelona

Así ha amanecido Barcelona.

La final, per TV3

10 de març amb una pancarta gegant al més pur estil Barça per promocionar el Clàssic: un lema gegant deque se celebrarà el pròxim cap de setmana 26 de març. Ara bé, el moviment va ser molt criticat:, quant a Barcelona, pràcticament sigui quina sigui la marca, està en català."Que omplim el Camp els fa molta por", resava el missatge estampat en una lona a la Diagonal de Barcelona, just on finalitza. Segons informava la mateixa competició d'streamers a través d'un comunicat, la pancarta donava el tret de sortida al compte enrere per a laAra, quatre dies després, laha rectificat i ja es pot veure la pancarta gegant amb el mateix lema en català. El periodista d'El Nacional,, ho ha compartit a les seves xarxes socials. Ell va ser un dels principals promotors de la protesta que ha acabat arribant a la cúpula de la Kings.Lagaudirà d'un aparador immillorable per a la final. L'escenari que ha vist en primera persona gestes esportives inoblidables i que han trepitjat els millors jugadors de futbol de la història, ara lluirà davant les càmeres de la plataforma d'streaming. I també davant les de TV3. El Versió Rac1 va avançar la tarda d'aquest dimecres que la televisió pública catalana ha arribat a un acord ambper retransmetre els partits que determinaran qui esdevé el primer guanyador del campionat. Si bé, ho hauran de fer en diferit, una vegada acabi la final. Així, els partits només es podran seguir en directe pel canal de Twitch de la competició.

