La Lliga denuncia un partit del Girona per la confessió d'un intent de suborn

🔙 Esto ha sido lo que Aday Benítez ha contado en el programa 'El Bar', con @SiqueRodriguez



❌ "Era absurdo aceptar el soborno porque ese año ascendíamos a Primera División con el Girona"



⚠️ "En mi caso, eran 50.000 euros por cabeza"pic.twitter.com/QC6K6GasTs — Carrusel Deportivo (@carrusel) March 9, 2023

Presumpte intent de suborn en un partit del. Laespanyola ha presentat una denúncia davant de la policia després de la confessió d'un exjugador de l'equip català. El també catalàha assegurat en una conversa amb el periodista Sique Rodríguez que li van oferir 50.000 euros el 2017 per deixar-se perdre contra elEra l'última jornada d'aquella, a, i els gironins ja tenien el primer ascens de la història del club assegurat. Els andalusos tampoc es jugaven res. Per això, Benítez creu que es tractava d'un tema d'. El futbolista manté que va refusar l'oferta: "Era absurd, no pensava tacar la temporada per un partit", ha defensat.Benítez no recorda més detalls de com va ser l'intent de, però ha assegurat que mai ha rebut capd'aquest estil per part d'un club. L'exfutbolista també ha insinuat un intent d'influir en el resultat d'undel 2014, que ja va ser investigat, malgrat que en aquest cas no en té proves.

