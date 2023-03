El PSC es reivindica pels pressupostos davant d'un Aragonès en minoria: «Només avançarà amb grans consensos»

Junts retreu la falta d'iniciatives per avançar en l'eix nacional

El seria dels primers pressupostos del Govern d'ERC en solitari arriba a la seva fi. Si res no canvia, aquest divendres elaprovarà els comptes gràcies al suport dels comuns i el PSC. Aquests últims han aconseguit situar-hi macroprojectes dels quals en feien bandera, i als quals ERC s'hi oposava, com el, l'ampliació deli el Quart Cinturó . "Ha estat un procés enriquidor amb un resultat satisfactori", ha sostingut en la seva intervenció la portaveu parlamentària dels socialistes,També ha aprofitat per recordar aque els necessita per tirar endavant les seves polítiques ara que governa sense coalició: "Convé aprendre la lliçó dels pressupostos. El Govern ha d'acceptar la situació eni pensar en Catalunya. Només avançarà amb grans consensos i acords, sense prejudicis".Romero ha incidit en el fet que aquesta no ha estat una negociació fàcil, ni tampoc curta. "Des del mes d'ens vam oferir al Govern de Junts i ERC, i després del Govern d'ERC en solitari", ha sostingut. Certament, en l'inici de la negociació, el president de la Generalitat no va voler incloure els socialistes en la lògica pressupostària, però finalment els de Salvador Illa han aconseguit fer valdre la seva força i imposar el segell socialista en els comptes. "No entenem la política si no és des del compromís de fer-la útil, i és això el que ens ha guiat en tot aquest procés", ha afegit la portaveu socialista.Davant de l'hemicicle parlamentari, ha reivindicat alguns dels eixos que s'han inclòs gràcies a la seva pressió, com ara una "aposta per les inversions en". També ha subratllat la "reducció de llistes d'espera en l'àmbit de la salut i la dependència". Per últim, ha subratllat també la millora en l'atenció a l'alumnat amb necessitats específiques, també amb l'objectiu de donar suport al docent.No ha parlat dels macroprojectes explícitament, però sí de manera indirecta. Així, ha subratllat que s'inclouen mesures per millorar el territori de punta a punta, a través d'"infraestructures tecnològiques i físiques", i també "carreteres", en referència directa al Quart Cinturó. "", ha estat una de les frases que ha fet servir fins a dues ocasions Romero per resumir el seu lema en aquesta negociació. Així mateix, ha aprofitat per advertir al Govern que vigilaran que el pacte es compleixi "fil per randa".Tant el PSC com ERC han reiterat en tota aquesta negociació que aquest acord no és un acord de legislatura, i així ho ha repetit també Romero, tot i que ha obert la porta a. "Nosaltres no falquem al Govern. Votarem uns pressupostos pensant en els catalans. Pensin vosaltres també en la ciutadania quan treballin en una nova llei. Nosaltres entrarem a negociar sempre. Cal que vostès cerquin acords i el nostre grup sempre hi serà des de la discrepància i responsabilitat. Mentrestant serem crítics i constructius", ha afegit.La negociació pressupostària que ha acabat recollint fruits amb el PSC i els comuns, en canvi, no va ser fructífera amb Junts. L'equip d'Aragonès va intentar negociar amb els exsocis, però les ferides obertes i les discrepàncies no van permetre una entesa. En la seva intervenció, el diputat Jha assegurat que ells han tingut en tot moment "voluntat negociadora", però ha carregat contra uns pressupostos que no avancen en l'eix nacional, com tampoc ho inclou, a parer seu, tota l'estratègia política d'ERC, a qui ha acusat d'entregar-se a un "tripartit"."Ni coordinació estratègica independentista, ni amnistia, ni autodeterminació i una taula de diàleg amb poc fruits. L'únic que hem vist és facilitar la investidura al govern d'Espanya, l'estabilitat al govern d'Espanya, el pressupost del govern d'Espanya i el pressupost de l'Ajuntament de Barcelona".Així mateix, ha lamentat que ERC no s'hagi obert apresentades per la seva formació, que havien de servir, ha assegurat Munell, per "millorar el país i els pressupostos".Pel que fa a les negociacions, ha explicat que es van quedar "encallats" amb el Govern en pactar una "fiscalitat més justa" i ha tornat a reclamar la necessitat deper fer front a la inflació. "Preferim que els recursos estiguin a la butxaca dels ciutadans, de les botigues i els comerços i no a la saca del Govern. No carreguem un any més sobre les famílies el que està passant", ha argumentat.

