Notícies del 9 de març de 2023

Ramaders alerten d'una plaga de cérvols al Berguedà i Ripollès



Amb cansament i preocupació. Així és com els ramaders del Berguedà i el Ripollès conviuen amb el problema de l'augment de poblacions de cérvol. "Se'ns mengen totes les pastures i no hi ha prou control sanitari", explica Martí Marginet, un ramader del Berguedà. Denuncien que ja és prou difícil treballar en zones de muntanya, on des de fa anys pateixen la plaga de senglars, com perquè ara s'hi sumi la pressió d'aquests animals. De la seva banda, Josep Maria López, cap de la secció d'Activitats Cinegètiques de Barcelona, assegura que els censos demostren que en els darrers 10 anys la població de cérvols està "estabilitzada". Tot i això, admet que la situació de sequera pot haver provocat un "conflicte" per l'accés a les pastures.