en un accident de trànsit a laa la(Urgell) aquest divendres a la matinada. Segons informa el Servei Català de Trànsit (SCT), per causes que s'estan investigant, s'ha produït una col·lisió per envestida entre uni unSegons també ha facilitat Trànsit, les persones que han mort són el conductor del totterreny, de; el passatger davanter, de, i el passatger posterior, de. A conseqüència del xoc, han mort els tres ocupants del totterreny. L'accident ha tingut lloc a l'altura del punt quilomètric 129 de la C-53 eni elshan rebut l'avís a les 01.59 h.S'han activat vuit patrulles dels Mossos, quatre dotacions dels Bombers i dues unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (). Amb aquestes víctimes, són 29 les persones que han perdut la vida en accident de trànsit aquest any a les carreteres catalanes.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor