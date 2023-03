El cinema català desembarca al Festival de Màlaga amb més de 40 produccions

Elaterrarà amb molta força al, que comença aquest divendres. I no només per la presència de llargmetratges, curts i sèries amb producció o coproducció catalana que es presenten i programen que enguany són més de 40, sinó pels premis que rep any rere any.En aquesta edició es podran veure els nous films d’Eo també, d’Estibaliz Urresola, cinta que li va valdre a Sofía Otero el guardó a la millor interpretació protagonista a la Berlinale. En la 26a edició del certamen en l’àmbit d’indústria, MAFIZ, Catalunya és el territori convidat. Una edició que dedicarà un homenatge a Agustí Villaronga i Carla Simón rebrà el Premi Màlaga Talent.Directors catalans comhan estat premiats pels seus treballs amb la Biznaga d’Or en els darrers anys. En aquesta edició, vuit produccions catalanes formen part de la secció oficial. Són Upon Entry, de Juan Sebastián Vásquez i Alejandro Rojas;, d’Àlex Lora;, de Carla Subirana;, d’Elena Trapé;, de Sílvia Munt; Una vida no tan simple, de Félix Viscarret;, d’Estibaliz Urresola, i Matria, d’Álvaro Gago.

