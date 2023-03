Nova incidència a l'L5 del metro de Barcelona: set parades es queden sense servei

✅L5 #metrobcn: els trens ja paren a l’estació Can Vidalet en sentit Vall d'Hebron.



⚠️Durant una estona, l’interval entre trens pot ser superior a l’habitual. pic.twitter.com/rQxAGiVTrx — TMBinfo (@TMBinfo) March 10, 2023

Tercer dia consecutiu amb incidències ali el segon a ladel servei.i fins fa ben poca estona, no hi passaven trens des defins a la parada de Collblanc. El motiu era una incidència a. Segons ha informat TMB, els problemes són per causes alienes a l'empresa, iva ocórrer una incidència dijous al matí, que va deixar inoperatives diverses parades unes tres hores. Des de Cornellà Centre fins a Can Vidalet no podien circular els combois per una màquina bloquejada en un dels túnels.

