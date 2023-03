Ataquen Maragall amb cartells fent burla dels malalts d'Alzheimer a tres seus d'ERC

Apareixensobre l'Alzheimer que pateix l'exalcalde de Barcelonaa tres seus d'ERC de Barcelona, el partit que representa Ernest Maragall en les eleccions d'alcaldia de la capital catalana. Segons ha avançat 'El Periódico' i han confirmat a l'ACN fonts d'ERC, els cartells han aparegut a les seus de Calàbria i de Consell de Cent, així com al Casal de l'Eixample.En els pamflets es pot llegir: "" i incorpora la foto dels dos germans. I la resposta d'no s'ha fet esperar via Twitter: "algú confon política i joc brut". Per al candidat republicà, "-patrimoni de tots i el millor alcalde-". També ha considerat que els malalts d'Alzheimer són "infinitament més dignes que els autors de l'ultratge". I ha reblat: "Actuarem en conseqüència".dels fets a partir de les càmeres presents a les zones on han aparegut els cartells, i no descarten emprendre accions legals. Els republicans van tenir constància dels cartells ahir a les nou de la nit, quan van rebre una primera fotografia de militants que s'hi havien topat. Cap a quarts de dotze de la nit en van rebre una altra, i durant el dia d'avui n'han continuat rebent dels diversos indrets de Barcelona on ha aparegut.El regidor portaveu del partit a l'Ajuntament,, ha afirmat en una piulada a Twitter que hi ha "línies vermelles que mai s'haurien de creuar, ni en política, ni en la vida". A parer de Coronas, el fet demostra "la baixesa moral de qui les creua sense cap mena d'escrúpol". I acaba: "Cal emprendre accions legals. Hi ha coses que no poden quedar impunes".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor