La jutgessa encarregada de les presumptes irregularitats a ladurant el mandat dedemana ael contracte que va portar la Supercopa a l'Aràbia Saudita. Segons va avançar El Confidencial ara farà un any, l'exjugador deli el president de la federació van arribar a un pacte per canviar el país on es jugava la competició a canvi d'una comissió milionària.La titular deljustifica la demanda en el marc de la investigació. A més, encara està a l'espera que la RFEF aporti més documentació al respecte, com és el llibre de comptabilitat major del 2020. La Fiscalia havia demanat a la jutgessa l'ordre d'aquesta diligència, a causa de la resposta rebuda de l'organisme a l'apel·lació que va fer sobre la documentació de l'estada de membres de la RFEF.El cas iniciat per una querella presentada pel dirigent del, apunta a Piqué. L'exjugador del Barça, igual que l'organisme espanyol, hauria cobrat comissions perquè el torneig de la Supercopa d'Espanya es jugui a l'Aràbia Saudí.

