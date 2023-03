Les nits dels divendres tornen a ser nits d'. El talent show musical de TV3 torna a monopolitzar la programació amb la sevaque espera repetir l'èxit la primavera passada. Després de dues setmanes de càstings finals, ja es coneixen els 16 concursants que, setmana rere setmana, intentaran avançar fins a la final, esquivant les eliminacions del jurat format perLa primera gala del concurs serà aquest divendres a partir de les 22.05 hores, quan els 16 aspirants sortits delfaran el seu debut aen directe. El funcionament setmanal serà el mateix que en la primera edició: els concursants hauran de preparar a cada gala una cançó com aa més de preparar lesd'alguns dels temes dels companys.D'aquest primer programa també se'n coneix ja quatre cançons que s'interpretaran:de Miley Cyrus,de The Tyets,d'Elvis Presley odeGuns N' Roses. Un cop els cantants hagin interpretat tots els números rebran les valoracions del jurat, que decidirà les dues persones que se'n van a la zona de perill i les dues persones que se salven.D'aquesta manera, al final de la gala el jurat haurà col·locat vuit concursants a la zona de perill. Però potser no en són els únics., des del, decidiran si afegeixen algun altre aspirant a la zona de perill, o no. Després, la resta de coaches tindran el privilegi de treure alguns concursants de la zona de perill fins que hi quedin sis aspirants.I a partir d'aquí, aquests sis concursants seran els que es posaran en mans de l', que serà l'encarregada de decidir, a través de les, els dos concursants que han de continuar a Eufòria. Malauradament, els quatre menys votats hauran d'abandonar la seva aventura musical i ja només quedaran 12 finalistes, que seran eliminats d'un en un a cada gala per acabar dirimint qui agafarà el relleu de

