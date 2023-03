Descarrila un tren de Rodalies a l'entrada de Barcelona

Accident a. Un tren de la líniaha descarrilat a l'a les 16:15 hores d'aquest dijous després que hagin caigut diverses pedres de grans dimensions des dels murs al voltant de la via. Cap dels 60 passatgers a bord del comboi ha resultat ferit, però l'accident està provocanta les línies R1 i RG1 i, de manera indirecta, als trens de l'R3 i R4.Fonts de Rodalies han confirmat a Nació que s'ha trencat un bogie, una peça formada per dos eixos, per causes que encara estan investigant els tècnics conjuntament amb. Els 60 viatgers han estat transbordats i es circularà en via única entrefins que els tècnics encarrilin el tren. Rodalies garanteix la circulació de dos trens per hora i sentit a les línies R1 i RG1.

