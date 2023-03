A partir d'ara, caldrà fitxar per sortir a fumar o a prendre un cafè en horari laboral. Així ho ha avalat el, arran d'una sentència anterior de l'. L'Alt Tribunal ha dictat a favor de les gasolineresi ha desestimat un recurs deque demanava prohibir que l'empresa registri qualsevol sortida del lloc de treball.La sentència, a la qual han tingut accés diversos mitjans, data del passat 22 de febrer i dona per bona la pràctica realitzada per Galp des del 2019. Així, les "" en virtut de les quals cada treballador és responsable de dur a terme la jornada laboral corresponent ja no seran suficients si aquesta així ho determina.El sindicat al·legava que les empreses no poden aprofitar els sistemes de registre de la jornada per revisar les normes de còmput d'aquesta, ja que, segons defensa, constitueix una modificació substancial de les condicions de treball. Si bé, el TS entén que amb aquesta norma es pugui alterar res i no ha vist acreditada cap situació preexistent diferent. Amb tot, però, la sentència fa referència a la, no a l'obligació general.

