Pilarín Bayés recrea la vida dels municipis en murals arreu de Catalunya

La dibuixant i ninotairepretén realitzar un centenar de murals de grans dimensions per diferents pobles d'arreu de. L'artista jan'ha elaborat en una vintena de municipis, n'està preparant una quinzena més i aspira arribar al centenar. Aquestes obres representen de forma particular la vida de cada municipi utilitzant la. En cada treball s'aprecien els monuments, les entitats culturals i socials i els personatges més representatius de cada territori. L'objectiu de Bayés és igualar la iniciativa dels parcs infantils d'en Patufet realitzada l'any 2010."Als seus vuitanta-un anys i amb la il·lusió de sempre, ara es retroba amb aquells muralistes mexicans que va estudiar quan feiai que tant admirava" segons el comunicat difós. A més, s'ha especificat que Bayés ha fet ús de les noves tecnologies de vectorització i alta resolució perquè el resultat de la seva obra sigui més acurat als dibuixos originals.Entre els municipis on ja s’han realitzat els murals hi ha. Pel que fa als municipis on el projecte està en creació hi ha, La

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor