La NASA alerta: un asteroide de 50 metres podria impactar contra la Terra el 2046

Nova alerta de perill de la. Un asteroide d'uns 50 metres de diàmetre, descobert el 26 de febrer, segueix una trajectòria que comporta un cert risc d'impacte contra la Terra el. Concretament, hi ha una probabilitat d'una entre 600 que aquest fet acabi succeint, segons el Centre de Coordinació d'Objectes Propers a la Terra de l'"Hem estat rastrejant un nou asteroide anomenatque té una probabilitat molt petita d'impactar la Terra el 2046. Sovint, quan es descobreixen nous objectes per primera vegada,i predir adequadament les seves òrbites en el futur", ha explicat la NASA al seu compte a Twitter dedicat al seguiment d'asteroides.La seva màxima aproximació a la Terra s'espera per al 14 de febrer del 2046,. Amb tot, els analistes d'òrbita de la NASA continuaran monitorant l'asteroide 2023 DW i actualitzaran les prediccions a mesura que hi ingressin més dades. El cos, descobert des de l', té un diàmetre estimat de 49 metres i actualment és a 0,12 unitats astronòmiques de la Terra, circulant a una velocitat relativa respecte del Sol de 24,63 quilòmetres per segon. El seu període orbital és de 271 dies.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor