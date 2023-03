Mor una jove de 17 anys al·lèrgica a la lactosa després de beure per error un cafè amb llet

Una noia de 17 anys al·lèrgica a la lactosa va morir aquest dimecres a l'hospital després de beure per error un cafè amb llet. El tràgic incident va tenir lloc a la localitat de, a Ciudad Real, i ha estat l'ajuntament, juntament amb la, qui s'han encarregat de transmetre la notícia.Més concretament, la ingesta va succeir durant la trobada "", organitzada per la parròquia el diumenge passat. Segons han explicat en un comunicat, una de les voluntàries "va patir un inesperat contratemps, per causes alienes a l'organització". "Era al·lèrgica a la lactosa i, en la seva estona lliure,", han assenyalat.Després d'intervenir el, la jove va ser traslladada a l'UCI de l'. On va estar a l'UCI fins dimecres. Per la seva banda, l'Ajuntament de Manzanares ha expressat el seu condol "per la mort de la jove Irene", i l'alcalde,, ha traslladat els seus respectes a la família en nom dels veïns.", ha lamentat el consistori. L'institut Azuer, on estudiava la menor, i diferents associacions de què formava part o havia participat, com el cor de veus blanques de Mansil-Nahar i l'agrupació de música i dansa Manuel de Falla, entre altres, s'han sumat per expressar la seva tristesa "per tan inesperat i prematur adeu".

