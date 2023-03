El CGPJ no expedientarà el president de l'Audiència Nacional pels missatges que el vinculen amb la «Kitchen»

La comissió permanent del(CGPJ) ha descartat engegar accions disciplinàries contra el president de l', pels missatges que hauria intercanviat amb l'exnúmero dos del Ministeri d'Interior en l'etapa de, que el vinculen al cas "".El CGPJ remarca en un comunicat que, però que no s'ha presentat cap "denúncia, queixa o sol·licitud" a l'òrgan de govern dels jutges. "Ens trobaríem davant d'una qüestió jurisdiccional, reservada per a les parts, sobre la qual aquest òrgan constitucional no té cap atribució", sosté.La comissió permanent del CGPJ ho ha valorat en una reunió aquest dijous en la qual s'havia inclòs un punt en l'ordre del dia de la reunió per valorar les "informacions periodístiques" aparegudes sobre la qüestió.Aquest cas investiga el presumpte espionatge del PP al que havia estat el seu tresorer,, i s'apunta a Martínez com a suposat cap de la trama. El grup Prisa ha publicat els suposats missatges en què Martínez demanava informació reservada de la causa a Navarro.

