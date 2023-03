Una megaestrella retirada de l'NBA, empresonada per participar en un tiroteig

, una de les estrelles més populars i reconegudes de l'de la dècada dels anys 90, ha estat detingut i empresonat després de participar en un tiroteig al comtat de Pierce, a l'estat de, als Estats Units. Segons ha informat la cadena esportiva ESPN, la policia local del municipi deva notificar un tiroteig en el qual estaven involucrats dos vehicles. En un d'ells hi aniria Kemp. No va resultar cap persona morta ni ferida.Segons informen els mitjans locals, la principal hipòtesi és que l, de 53 anys, seria el responsable del tiroteig originat des d'un dels vehicles. Ara per ara s'han fet públics molt pocs detalls de l'incident, que s'hauria produït en una zona d'aparcaments de la zona urbana de Seattle.que s'hauria disparat durant el tiroteig, però la policia no ha detallat si és de Kemp.[youtube][/youtube]El basquetbolista va ser icònic durant els anys 90 a la lliga dels Estats Units, gràcies a la seva potència física i a la qualitat del joc que desenvolupava al costat del seu company. Van arribar a jugar les, que van perdre contrai els seus

