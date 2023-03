«A Sau tenim tota mena d'espècies de peixos invasores»

Per què cal extreure els peixos?

La presència de peixos autòctons, anecdòtica

Els precedents de 2005 i 2008

La barca que havia de retirar els peixos a Sau l'any 2005. Foto: Osona.com

El buidatge de l'embassament de Sau ha generat la incògnita – i protestes - sobre què passarà amb els milers de peixos que hi habiten. Es tracta bàsicament d'espècies invasores, que han colonitzat aquest ecosistema artificial i pràcticament no deixen espai per a les autòctones.L'anunciarà la setmana vinent el protocol d'una operació que ja es va planificar dues vegades, el 2005 i el 2008, però que finalment no es va portar a terme per l'augment del nivell del pantà. “Si no es fa res, tindrem una mortaldat massiva”, adverteix el biòleg, coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis Sau podria arribar en poques setmanes al seu mínim històric, que va ser d'un 5,77% l'abril del 1990 . Com menys aigua hi ha al pantà, és més fàcil que augmenti la descomposició de la matèria orgànica dels sediments i, en conseqüència, baixi la concentració d'oxigen.Aquest fenomen anirà a més. No només perquè la làmina d'aigua serà més estreta, sinó perquè la. Això també afavorirà un creixement més ràpid de les algues i la conseqüència tornarà a ser la mateixa: menys oxigen i un recurs hídric de pitjor qualitat.En aquest context, bona part dels peixos acabaran morint. “No fer res no és una opció”, assegura el biòleg Marc Ordeix. I és que deixar-los morir, suposaria una gran quantitat de matèria orgànica en descomposició i una reducció encara major de l'oxigen. “Seria un problema per a la posterior potabilització de l'aigua”, explica en declaracions a. “L'objectiu és”, afegeix.Els embassaments són ecosistemes artificials fàcilment colonitzables. “A Sau hi tenim”, admet el biòleg. En aquest sentit, hi ha des de peixos petits i que s'alimenten de fitoplàncton com elo l'albornell, als grans depredadors dels pantans com lao sandra i elA més, també hi ha espècies considerades “naturalitzades” com la carpa o el carpí, entre altres.Tots aquests animals –també les naturalitzades- només es poden retirar: “És il·legal transportar-les a un altre lloc”, adverteix Ordeix. Això sí, considera que un dels beneficis de l'operació –a banda d'intentar garantir una mínima qualitat de l'aigua- seriaque es puguin trobar.El coordinador del Centre d'Estudis dels Rius Mediterranis no s'atreveix a donar un percentatge, però admet que la seva presència és anecdòtica. De fet, es considera que es concentren a la desembocadura de la mina que connecta la riera Major amb el pantà. Allà s'hi poden localitzari, precisament, per evitar que arribin a un ecosistema de pitjor qualitat, l'ACA ha previst tancar aquesta connexió.No és la primera vegada que es planifica el buidatge de peixos de l'embassament de Sau. Tant l'any 2005 com el 2008 es va arribar a portar unaper l'operació. Tanmateix, episodis de pluges van permetre millorar la situació i que pràcticament no s'arribés a actuar.La primera vegada va ser el 4 d'octubre de 2005, com mostren aquestes imatges publicades a Osona.com . "No hi havia tants periodistes com el dia que van matar al president Kennedy, però quasi. I tot per la presentació als mitjans de comunicació d'una ridícula barqueta que havia de recollir els peixos que s'havien de morir quan l'aigua baixés a un nivell mínim", va escriure anys després el periodistaen el llibre Història del pantà de Sau.Es volia aprofitar el–el 14 d'octubre va arribar al 16,78%- per reparar les comportes de fons. Tanmateix, un important episodi de precipitacions va fer que una setmana després ja se superés el 22% i s'aturés l'operació de retirada de peixos.Tres anys després es va tornar a portar una barca a Sau –ara ja sense tanta expectació mediàtica, però amb les fotos de Josep Maria Costa -. Era eli pocs dies després s'arribava al 12,89%. En aquell cas, sí que va arribar a fer alguna actuació puntual, però de nou, la

