Tres de cada quatre catalans regularia la prostitució i un 63% acceptaria la gestació subrogada

Un de cada deu, vegetarià o vegà

Ampli consens en la societat catalans en relació a lai, en menor mesura, a l'acceptació de la, almenys en alguns casos. Així ho assenyala l'enquesta sociopolítica 2022-2023 del, feta pública aquest dijous, segons la qual tres de cada quatre persones és partidària de regular la prostitució, mentre que tan sols el 16% l'aboliria i el 6% mantindria la situació actual. En tot cas, les dones, la gent jove i els votants de la CUP, comuns i PP, són més partidaris d'aturar aquesta activitat.Pel que fa a la gestació subrogada o els, un 15% hi està a favor sempre i un 48%, en alguns casos, i tan sols un 18% no ho veu bé mai. En aquest cas, no hi ha massa diferències entre gènere i, pel que fa als electorats, de nou en són més contraris els votants de la CUP (42% no ho veu bé mai) i els comuns (28%). Pel que fa als enquestats que creuen que s'hauria d'acceptar en determinades ocasions, un 51% opina que hauria de ser unai un 41% creu que sí que s'hauria de pagar.Aquesta enquesta, presentada pel director del CEO,, aborda temàtiques molt diverses de la societat, excepte en relació a lao la(que ja s'inclouen a les tres onades anuals del baròmetre d'opinió). Pel que fa a qüestions relatives a la identitat de gènere, un 48% estaria a favor d'unaen els documents oficials, un 23% no ho vol i la resta, no ho sap o no contesta. Quant a la possibilitat deper a persones trans sense diagnòstic previ, un 43% ho defensa i, per contra, un 30% ho rebutja.En relació a la difusió d'idees polítiques,i un 22% ho faria en determinades circumstàncies. Pel que fa als, un 45% els prohibiria sempre i un 29%, en determinades ocasions. Els percentatges cauen a un 33% i un 37%, respectivament, en relació als partits de l'i fins i tot molts dubtarien si il·legalitzar aquells: un 14% ho faria sempre i un 45%, en determinades circumstàncies. Nivells similars a les opinions sobre els partits d', a qui un 14% il·legalitzaria sempre i un 43% més, segons el cas.En tot cas, la població està dividida en si falten o sobren partits. Un 42% dels catalans és partidari que hi hagii, en canvi, un 35% voldria que n'hi hagués més, encara que això generés més inestabilitat. Els electorats que defensen més que hi hagi més partits són els de la CUP (77%), els comuns (70%), ERC (47%) i Junts (43%) i, els més contraris, els de PP (15%) i Vox (16%).També en el bloc polític, un 57% d'enquestats creu que, mentre que tan sols un 23% el veu adequat i un 9%, excessiu. Els votants de la CUP (32%) i Junts (25%) són aquells que més veuen excessiu el nivell de cooperació, així com aquells que, en el sentiment de pertinença, se senten només catalans (31%). Tot i això, en aquests grups, la majoria clara d'aquests grups segueix veient-la insuficient o adequat. Per altra banda, un 77% d'enquestats se senti un 55%, de ser espanyol.En relació a la seguretat, un 72% se sent segur o molt segur. Lat, però, creix entre els votants de partits de dretes i en els enquestats que viuen en(només el 54% s'hi sent segur, per un 82% als barris de renda alta). Pel que fa a tipologies de delicte, només un 37% creu que són habituals els furts al carrer i un 39%, els robatoris en habitatges, però es veu més habitual el tràfic de drogues (49%) i les(51%).L'enquesta també pregunta quin percentatge dees creu que hi ha a la societat i, de mitjana, la resposta és de 36%, quant a la realitat en són un 21%, cosa que evidencia que la percepció és molt esbiaixada. Hi ha certa, ja que un 25% opina que se n'hi han concedit massa i un 33%, encara pots. En el cas de les persones de, això s'accentua: un 30% creu que tenen massa drets i un 41%, massa pocs.Finalment, el sondeig treu a la llum que un 10% de catalans no menja carn. En concret, un 6% afirma ser vegetariana i un 4% més, vegana. Un 24%, en tot cas, creu qued'estar lliures d'explotació, mentre que un 63% creu que han de tenir alguns drets, però que es poden emprar en algunes activitats en benefici de les persones. Així, un 77% prohibiria els, un 55% impediria, mentre que la divisió és total en relació a si permetre elsi aquaris. Hi ha cert debat també en relació a la ramaderia intensiva: un 53% ho permetria i un 42%, ho prohibiria.

