Balcells considera que el vídeo catalanòfob de la infermera de la Vall d'Hebron «és un incident desafortunat»

, ha considerat que el vídeo de la infermera de l'Hospital de la Vall d'Hebron que criticava l'exigència de tenir el C1 de català per a poder fer les oposicions és "un incident desafortunat".i que encara que "agradi que vingui la gent de fora, cal entendre que han de conèixer la llengua pròpia".El cap del Departament de Salut, perquè està fet. "L'empresa ha de prendre les mesures que toquen independentment del contingut i la manca de respecte a la llengua pròpia i les oposicions", ha argumentat Balcells.La diputada del PPCha acusat el Govern "d'assetjar, linxar i assenyalar a les xarxes" a la jove, que va publicar el vídeo a TikTok. "Com que no van poder trencar Espanya, ara van darrere d'una noia; van darrere del dèbil perquè no poden amb el fort", ha carregat.

