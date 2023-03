Nova connexió Barcelona-Vallès?: així és la proposta del tercer túnel litoral

La idea de la plataforma amb la nova línia de tren (blava) Foto: femVallès

Les propostes per millorar i incrementar l'oferta deentre elhan sumat una nova idea: untúnel depellitoral de la capital catalana. Una infraestructura de 2,5 quilòmetres entre l'i la zona del, al Port de Barcelona. Aquesta és la proposta de, plataforma que agrupa diverses entitats del Vallès per promocionar la capacitat productiva de la zona.L'objectiu seria unir lesR1, la de Sant Vicenç de Calders -R4- i l'aeroport del Prat -R2-, així com, ambde la Generalitat de Catalunya (FGC) i que permetria descongestionar laxarxa ferroviària. A més, a través d'enllaços i de canvis en l'ample de les vies, es crearien dos grans anells ferroviaris per circular entre el Vallès, eli Barcelona.-actualment integrades a l'R8- tindrien connexió directa amb el Port i el, al centre de Barcelona,-R2 i R4-,-R4-, entre d'altres.L'arquitecte urbanistava ser l'encarregat de presentar el projecte en un acte organitzat aquesta setmana a Barcelona pel Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya (COAC), la Fundació Bosch i Cardellach i femVallès. L'expert sabadellenc va reclamar que "la prioritat de les inversions no ha d'anar dins de Barcelona, sinó a fora". Larrosa va apuntar que, de totes maneres, aquesttambé tindria beneficis per a la ciutat, ja que podria aparèixer un nou front marítim al Moll de la Fusta-on hi hauria una nova estació de Rodalies (Barcelona-Mar)- i transformar l'actual estació de França. L'ordenació de les vies a l'àmbit del port permetria fer, una de les zones de més creixement de Barcelona.L'urbanista rescata una llarga reivindicació feta des de la comarca: el segon túnel a Collserola per a la, tenint en compte que en l'actualitat està en marxa la unió amb el Baix Llobregat . Es podrien ferentre ambdues comarques, també des de Sabadell, sense necessitat de fer intercanvi, utilitzant part de les línies existents d'FGC . Això permetria trens semidirectes i -en aquests moments entre Sabadell (Parc del Nord) i Barcelona (plaça Catalunya) hi ha 54 minuts-.Entre el públic assistent a l'acte, hi havia el coordinador del pla de Rodalies de Catalunya, Pere Macias , que va posar damunt la taula recuperar una part de la. És a dir, construir un bypass a Barberà del Vallès per enllaçar Terrassa, Sabadell i Granollers amb serveis directes. Una inversió que per a ell té tot el sentit, ja que entre les dues comarques vallesanes hi viuen, mentre que a Barcelona, 1,6 milions.

