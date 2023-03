ha sigut víctima d'un altre. Un home va entrar aquest dimarts a la tarda dins l'i es va endur el-la caixa on es guarda l'eucaristia, també dita-, que posteriorment va aparèixer completament destrossat. El cas ha despertat curiositat i indignació a parts iguals al poble, ja que el delicte va ser comès, amb diversos testimonis, i també va ser captat per la càmera de seguretat d'un negoci proper al temple.A les imatges de vídeo, a les quals ha tingut accés, es pot veure com un individu arriba davant la porta de l'església amb una mena de carro -- i acompanyat del seu gos. Després de deixar el carretó, se'l veu entrar tranquil·lament a l'interior.Uns instants després, l'home, i la intenta col·locar sobre el carro sense èxit. En aquest moment, el conductor d'un cotxe aparcat just al davant de l'església travessa el carrer i ajuda el lladre en la seva tasca, segurament desconeixedor de què estava col·laborant en un delicte.Amb el robatori consumat, l'autor dels fets, en direcció a la corba del mirall, sense que ningú intenti aturar-lo o s'adoni de que acaba de robar un objecte de gran valor.Arran d'aquests fets, l'autor del furt va ser detingut pels Mossos d'Esquadra, i segons ha pogut saber aquest diari, va ser posat enl'endemà mateix després de passar la nit al calabós. Mentrestant, aquest dimecres la porta decom a mesura preventiva.

