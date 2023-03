Aragonès anuncia una cimera sobre l'aigua davant la gravetat de la sequera

Pressupostos de "parc temàtic"

Entre el rei i la política exterior

El president de la Generalitat,, ha anunciat aquest dijous una cimera sobre l'aigua per tractar amb tots els agents l'escenari de sequera que viu el país i que l'ha portat a un escenari d'excepcionalitat , previ a les restriccions al consum de boca. El president ha indicat que aquesta trobada amb agents polítics, socials i empresarials ha d'anar destinada ai "ajudar a conscienciar" persones, empreses i administracions públiques perquè això va "seriosament". "Més eines tindrem pel", ha dit Aragonès, que ha posat de manifest que ja s'han pres mesures vinculades a la dessalinització per mantenir els fluxos., president del grup parlamentari d'ERC, ha advertit prèviament que caldria reclamar "esforços". Aragonès ha indicat, sense entrar en escenaris alarmistes, que la manca d'aigua "s'allargarà" i es "repetirà en el temps", i ha enumerat les decisions preses en les últimes setmanes, marcades per l'escenari d'excepcionalitat aprovat pel consell executiu. "Necessitem un full de ruta àmpliament compartit", ha assenyalat el president, que ha aprofitat la resposta per anunciar la cimera sobre l'aigua. Pel que fa alha expressat el "desig" que plogui, i ha demanat al president que prepari el país per al pitjor escenari, que és el d'una "sequera prolongada". "La inacció és clamorosa", ha remarcat el dirigent socialista, que li ha demanat "assumir responsabilitats" i col·laborar amb ajuntaments i subministradores. "No acceptarem cap traspàs de responsabilitat als ajuntaments", ha indicat Illa., cap de files de Junts ha preguntat en aquesta ocasió sobre l'. "Es necessiten recursos continuats en el temps", ha assenyalat Aragonès en la primera resposta, durant la qual ha posat en valor la gratuïtat de l'I-2. "Més recursos no vol dir millors resultats", ha indicat el president del grup parlamentari de Junts, que ha constatat que els ciutadans posen millor nota al servei de Rodalies que a la Generalitat. "L'abandonament escolar amplifica les desigualtats i implica la pèrdua de talent. Cal un pla de xoc. Sol no se'n sortirà. Amb un Govern dèbil no se'n sortirà. I amb el consellerno se'n sortirà. Demanem unsobre educació des de la responsabilitat", ha remarcat Batet.La cap de files dels comuns,, ha vinculat la sequera als "macroprojectes que van contra el sentit comú", com ara elal Camp deo l'ampliació de l'aeroport del Prat, incloses en els pressupostos per al 2023. "La situació de sequera ens preocupa moltíssim", ha recalcat el president, que ha indicat que en els informes sobre l'adequació ambiental del projecte d'oci recreatiu i turístic hi ha una part destinada al consum d'aigua. A Tarragona, ha dit, s'ha inaugurat la depuració conjunta d'aigües residuals a la petroquímica, i que després se'n farà un "tractament circular" per optimitzar el consum."Abandonin els projectes faraònics", ha ressaltat Albiach en el torn de rèplica, durant el qual ha defensat que cal tenir un pla per superar la propera sequera. "Sé que en el fons sap que tenim raó, així que li demanem valentia", ha apuntat la cap de files dels comuns. Després ha estat el torn de la, representat en la sessió de control per, que ha definit els pressupostos que s'aprovaran demà divendres com uns comptes que defineixen Catalunya "com un parc temàtic". "Quan s'abstenen de participar en els pressupostos, influeixen uns altres. Hem de saltar al camp a jugar", ha respost el president de la Generalitat., cap de files del PP, ha preguntat a Aragonès sobre la "plantada" al rei Felip VI en el marc del(MWC) de la setmana passada. "La fira va ser un èxit, una vegada més, per les futures inversions en matèria tecnològica per a l'economia catalana", ha assenyalat el president, que ha indicat que el Govern ha estat present de manera "coherent" amb elsde l'executiu. "Vostè no ens pot avergonyir", ha remarcat Fernández. "Al president l'han votat, però al rei, no", ha tancat el president.Pel que fa a Ciutadans,li ha retret "parlar malament d'Espanya i dels espanyols". "Vostè té un problema si entén que parlar bé de Catalunya és parlar malament d'Espanya", ha ressaltat Aragonès. Per què Carrizosa ha fet aquesta apreciació? Perquè el president viatjarà durant nou dies per l'"per equiparar Catalunya a unai mentir sobre el paper d'Espanya al món", segons el cap de files de Ciutadans, que ha jutjat com ala despesa que suposarà el viatge del president. L'últim viatge d'Aragonès va ser a on es va reunir amb el Sinn Féin . El president ha indicat que en l'acció exterior "no hi ha cap mena d'il·legalitat", de manera que continuarà protagonitzant-la.

