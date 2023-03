Aquest és el nombre de passos que cal fer al dia per reduir el risc cardíac

Un nou estudi ha descobert que caminaraddicionals al dia -a banda dels que ja es fan habitualment per necessitat de desplaçament-, o el que seria aproximadament 400 metres, s'associa amb la reducció d'un 14% del risc de. Així ho ha revelat una investigació preliminar presentada a les sessions científiques 2023 d'Epidemiologia, Prevenció, Estil de Vida i Salut Cardiometabòlica de l'Associació Americana del Cor."Els passos són una forma senzilla de mesurar l'activitat física, i un nombre més gran de passos diaris s'associa amb un menor risc de patir un problema relacionat amb malalties cardiovasculars en adults grans", segons assenyala, professora d'a la Universitat d'(Estats Units) i investigadora principal de l'estudi. La majoria dels estudis s'han centrat en adults de mitjana edat amb objectius diaris de 10.000 o més passos, que poden no ser assolibles per a la gent gran.Els investigadors han analitzat les dades de salut de 452 participants que van utilitzar un acceleròmetre similar a un podòmetre, col·locat al maluc, que mesurava els seus passos diaris. Segons l'anàlisi, els adults que feienal dia tenien un 77% menys de risc de patir una malaltia cardiovascular dels qui feien menys deal dia. Cada 500 passos addicionals donats al dia es van associar de manera incremental amb un 14% menys de risc de malaltia al cor."És important mantenir l'a mesura que envellim, però els objectius de passos diaris també han de ser assolibles. Ens va sorprendre descobrir que cada 400 metres addicionals, o 500 passos de més, tenia untan fort per a la salut del cor", ha subratllat Dooley.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor