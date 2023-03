Educació defensa que la tragèdia de Sallent ha de servir per «canviar la mirada» sobre l'assetjament

El conseller d'Educació,, ha assenyalat aquest dimecres que la tragèdia de Sallent -la mort d'un alumne i l'intent de suïcidi paral·lel del seu germà bessó- ha de servir per "canviar la mirada" sobre l'assetjament. També ha remarcat que hi ha set informes en marxa -des de la conselleria fins al departament psicopedagògic de l'escola del municipi del Bages on estudiaven els dos alumnes- per tal d'aportar en una investigació judicial que està en mans dels. "Anirem fins al final", ha apuntat Cambray en resposta a la diputada, de. En un primer moment, Educació va descartar que els fets tinguessin res a veure amb un cas d'assetjament, però els detalls apareguts sobre la tragèdia van fer virar la versió i van comportar les disculpes públiques del Govern L'última novetat de la tragèdia és que la família, el pare i la mare, ha trencat el seu silenci . Fa unes setmanes, l'avi de les criatures va assegurar en un mitjà de comunicació argentí, d'on és originària la família, que el bessó, que va néixer bessona, Al crit de Li deien Ivana, va denunciar que el seu net patia transfòbia. Havia explicat a l'escola el seu canvi d'identitat, però alguns companys i companyes no l'acceptaven i li feien. El familiar de l'adolescent també va detallar aquest mateix desig, així com el patiment que sofria, en la carta de comiat que va deixar abans de suïcidar-se. Ara, la família nega que l'Iván sigui un noi i assegura: "Es deia Alana". Una afirmació que complicava més el cas.El bessó i la bessona es van llençar des del tercer pis de casa seva, a Sallent. El noi va morir a l'instant i la noia quedavai era traslladada poc després a l'hospital Parc Taulí de Sabadell, on encara està ingressada a l'espera de ser operada per segon cop. En un primer moment, els Mossos d'Esquadra van descartaren el succés i es van posar a treballar per esclarir si la caiguda havia estat accidental o voluntària. Ràpidament, la policia va revelar que tot apuntava al fet que els germans s'havien suïcidat al balcó des d'on s'havien tirat. És en aquest moment quan comencen a aparèixer els possibles motius que els haurien portat a prendre la dràstica decisió.El president de la Generalitat,, va parlar per primera vegada sobre el cas dijous de la setmana passada en una visita a Manresa , des d'on va admetre que "cada jove que es treu la vida és un". En aquest sentit, va subratllar que "cal fer molt més" per evitar que passin episodis com aquest. Aragonès va afegir que ladels joves preocupa l'executiu i, per aquest motiu, va dir, "des del primer dia, s'ha incrementat el suport en l'àmbit de la salut mental dels joves". Aragonès va expressar "tot el suport i solidaritat" a les víctimes de Sallent i al seu entorn, i va demanar "

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor