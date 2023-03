Apunyala un home, es fuga de presó i fingeix ser el seu germà bessó perquè no l'enxampin: l'enxampen

La Secció Segona de l'Audiència Provincial de Balears iniciarà aquest dijous el judici contra un home queAquest dijous s'inicia la vista prèvia contra el suposat culpable de l'agressió i també prèvies amenaces de mort. També, però, es jutjaran les circumstàncies de la seva fuga i com va mentir després per evitar que l'enxampessin.Segons l'escrit de la Fiscalia, per tal de no ser reconegut, l'home utilitzava el passaport del seu germà bessó per allotjar-se en un hotel.Aquest mateix passaport va ser el que va ensenyar a la policia en el moment del seu arrest per evitar ser detingut.Els fets es remunten el gener del 2022, quan estant en un xalet amb la víctima va agafar una ampolla de vidre i li va colpejar el cap, ocasionant-li ferides també a la mà.va clavar dues punyalades amb un ganivet pernil al perjudicat, produint-li més ferides,La Fiscalia considera els fets constitutius d'un delicte de lesions, un altre d'intent d'homicidi i un de falsedat, i per aixòaixí com la prohibició d'acostar-se a la víctima per un temps de 15 anys. A més, sol·licita que pagui una multa de 2.400 euros i que indemnitzi el perjudicat en la quantitat de 10.420 euros per les lesions i seqüeles ocasionades.

