Mor un ancià de 92 anys en un incendi al Vendrell

Un home des ha mort aquesta matinada en l’incendi d’un habitatge del, al, que ha obligat a desallotjar tot l'edifici. Cap de les altres persones que hi vivien han pogut passar la nit a casa i han estat reallotjades. Els Bombers van rebre l’avís al voltant de les. Aquest alertava d’una explosió a la primera planta d’un edifici situatImmediatament, es van activar tres vehicles d’aigua, un de comandament i una autoescala.En arribar al lloc hi havia molt fum, i després d’iniciar les tasques d’extinció i recerca,. El personal mèdic del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que s’havia mobilitzat amb quatre unitats, en va confirmat la mort. Passada la mitjanit, els efectius van donar per apagat l’incendi. Posteriorment, van ventilar el fum i van revisar els danys a l’edifici.Les vno van poder passar la nit a casa seva i van ser reallotjades a través de la Policia Local. Els Mossos d’Esquadra s’han fet càrrec de les diligències judicials i de la investigació del sinistre per esclarir les causes de l’incendi.

