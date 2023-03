Una incidència a l'L5 obliga a tallar un tram durant hores

✅🚇L5 #metrobcn: servei restablert a tota la línia. Durant una estona, l’interval entre trens pot ser superior a l’habitual.



⚠️🚇Temps de trajecte superior a l'habitual entre les estacions Collblanc i Ernest Lluch ambdós sentits pic.twitter.com/VxH7Xup4Zg — TMBinfo (@TMBinfo) March 9, 2023

. Una incidència a lha obligat a tallar la circulació de trens entre les estacions dedes de primera hora del matí d'aquest dijous. Des de Cornellà Centre fins a Can Vidalet es pot circular, com també des de Sants Estació fins a la Vall d'Hebron.segons informen des de TMB.Una màquina que feia treballs nocturns al túnel entre les estacions deha quedat bloquejada. Per això mateix, els combois no podien passar i ha obligat els operaris a treballar durant diverses hores per a poder-la retirar. Després s'ha normalitzat la circulació.alternatius per efectuar el recorregut del tram afectat.

