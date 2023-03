Notícies del 8 de març de 2023

22:49 🟣 El 8-M convoca a Manresa la manifestació més nombrosa des de la pandèmia



La ciutat ha tornat a viure una marxa que ha recordat les de les grans ocasions, amb un miler de persones



20:12 La Guàrdia Urbana xifra en 40.000 els assistents a la manifestació del 8-M a Barcelona



Després de gairebé tres hores de concentració, la Guàrdia Urbana de Barcelona ja ha donat una primera xifra d'assistència a la manifestació massiva del 8-M a la capital catalana. Segons han indicat, es calcula que hi han participat 40.000 manifestants, molts milers més que en l'edició del 2022, en què es van aglutinar fins a 15.000 persones.

19:55 Dues marxes recorren Madrid i escenifiquen la divisió interna del moviment feminista



El feminisme ha col·lapsat aquest dimecres el centre de Madrid en la primera gran mobilització del 8-M de després de la pandèmia en una jornada marcada, això no obstant, per la divisió en el si del moviment. La porta d'Atocha de Madrid ha estat el punt de partida de dues marxes. La manifestació principal, convocada per la Comissió 8-M a les set de la tarda, ha recuperat el recorregut de les mobilitzacions del 2018 i el 2019 i ha comptat amb la presència de representants de la majoria de formacions i del govern espanyol. La minoritària, convocada pel Moviment Feminista de Madrid –abolicionista de la prostitució i contrari a la llei 'trans'- ha fet un recorregut diferent fins a la Plaza de Santa Cruz.

19:17 El hit de Shakira i Bizarrap, present (i adaptat) a la manifestació del 8-M a Barcelona



"Las mineres lloramos porque no facturamos", diu la pancarta que sosté Mercedes Sicard, veïna de Barcelona que s'ha mobilitzat aquest 8 de març al centre de la ciutat per reivindicar els drets de les dones. És una referència directa a l'èxit musical de Shakira i Bizarrap, que es va convertir en un fenomen fa unes setmanes i que té uns versos similars. "Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", deia la cançó original, dedicada a Gerard Piqué. En la mobilització feminista, aquesta dona ha aprofitat per transformar el clam mainstream en una crítica a la bretxa de gènere i d'origen en els salaris i l'accés a llocs de feina no precaris. Per això, la pancarta sarcàstica també inclou la menció explícita a les migrants, les dones trans, la gent gran i les mares.

19:09 Una encesa de torxes recorre Barcelona a la manifestació del 8-M



Desenes de torxes s'han engegat al centre de Barcelona durant la manifestació feminista pel 8-M. Ha estat part de les accions de la columna de Dones Feministes i Anticapitalistes de Catalunya, que és la primera vegada que s'organitzen com a bloc i protagonitzen la desfilada amb el foc com a protagonista momentani. Aquest grup, format per centenars de dones, ha posat el focus en el pes del sistema capitalista sobre les opressions cap a les dones, en consonància amb la capçalera unitària de la protesta, però subratllant l'enfocament socioeconòmic i anti-racista.

18:55 El PSC reivindica que el compromís socialista no s'entén sense la lluita feminista



La viceprimera secretària d'Organització del PSC, Lluïsa Moret, ha reivindicat que el compromís socialista no s'entén sense la lluita feminista "tant des de la lògica institucional com orgànica". Moret ha fet una crida a lluitar per a defensar els drets de les dones i contra la violència masclista des de la manifestació del 8-M aquest dimecres a Barcelona. Així, ha clamat per la "defensa dels drets de les dones, per a desarticular les desigualtats que provoquen discriminacions de gènere i la discriminació que genera patiment a les dones en tots els àmbits i per treballar per aconseguir la igualtat efectiva entre homes i dones". Una delegació del PSC, encapçalada pel primer secretari, Salvador Illa, ha participat en la mobilització.

18:50 Unitat i enginy: les pancartes de la manifestació del 8-M a Barcelona



És habitual que la mobilització del 8-M a Barcelona sigui una de les protestes que més varietat de clams i pancartes acaba deixant. Enguany no ha estat una excepció i un dels puntals d'aquests missatges encabits entre cartons i crits ha estat el de la unitat del moviment feminisme, després de mesos de debat polític i mediàtic en diversos fronts que travessen els drets de les dones i la llibertat sexual. S'hi han vist escrits concisos -"Unitat feminisme"- però també de més literaris. "Ens van ensenyar a ser rivals, hem decidit ser aliades", apunta un altre cartell. Entremig, també s'hi han vist que han inclòs l'humor reivindicatiu, com la pancarta "Todo mal" o el joc de paraules en anglès "My favourite season is the fall of the patriarchy". Informa David Cobo.

18:37 Borràs carrega contra la llei del "només sí és sí": "Hem de defugir d'aquests debats i treballar per la república catalana"



La presidenta de Junts, Laura Borràs, ha fet una crida a defugir del debat de la llei del "només sí és sí" i centrar les energies en "construir la república catalana de drets per a tothom". Així ho ha dit en una atenció als mitjans abans d'iniciar-se la manifestació pel 8-M a Barcelona. Ha considerat que la llei "espanyola" d'Irene Montero està generant un debat de "baix nivell" i aconseguint els "efectes contraris" que pretenia la reforma legislativa. Tanmateix, ha reivindicat que la "igualtat" no és només una qüestió de justícia social, sinó un "indicador de qualitat democràtica". Al costat de Borràs, es manifesten també els dirigents Albert Batet, Ester Vallès, Ramon Tremosa i Neus Munté. Informa Carme Rocamora.

18:27 La CUP reivindica un "feminisme transformador" per avançar en un canvi real



La candidata de la CUP a Barcelona Adriana Llena ha apostat aquest dimarts per un "feminisme transformador i de base" per articular propostes municipalistes de canvi real en defensa dels drets de les dones. En una atenció als mitjans abans d'iniciar-se la manifestació del 8-M, ha celebrat la "força del moviment feminista", que demostra que el moviment està "més viu que mai". Informa Carme Rocamora.

18:16 Albiach demana “unitat” dins del moviment feminista per respondre a l’extrema dreta



La presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach, ha demanat aquest dimarts “omplir els carrers” per reafirmar totes les conquestes feministes assolides i per demostrar que encara queda camí per recórrer. En una atenció als mitjans abans d’iniciar-se la manifestació del 8-M a Barcelona, ha destacat la “victòria recent” de la llei de l’avortament, perquè blinda “més drets per a les dones”. Davant de la resposta contundent que ha tingut l’extrema dreta a aquesta llei, ha demanat “unitat” dins la diversitat feminista. La delegació dels comuns a la manifestació compta també amb la diputada Susanna Segovia. Informa Carme Rocamora.

18:14 📊 Els principals indicadors de treball encara són més favorables als homes al Vallès Oriental



18:10 Tània Verge crida a la mobilització feminista davant d’un patriarcat que s’està “rearmant”



La consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge, ha remarcat aquest dimarts que les mobilitzacions feministes tenen “més sentit que mai” en un context en el qual el patriarcat s’està “rearmant”. Abans de participar de la manifestació del 8-M a Barcelona, ha manifestat el seu compromís perquè les lleis d’igualtat mai més “siguin recomanacions” i ha apel·lat a la “convicció ferma” i la “consciència feminista perquè la transformació feminista “no és cap utopia” i requereix el compromís de tothom. Per part del Govern també participa en la manifestació el seu màxim representant, Pere Aragonès. La delegació també està encapçalada per la consellera Teresa Jordà i els consellers Carles Campuzano, Joan Ignasi Elena i Juli Fernàndez. Informa Carme Rocamora.

16:18 Més de 2.000 persones es manifesten a Tarragona per reivindicar el 8-M com una jornada de vaga i de lluita feminista



Més de 2.000 persones han sortit al carrer aquest dimecres al migdia a Tarragona coincidint amb el Dia Internacional de les Dones per reivindicar la jornada com un dia de vaga i de lluita. La Plataforma 8-M del Camp que agrupa sindicats, la PAH o el moviment per la sanitat pública, entre altres, ha estat la convocant de la manifestació. La marxa ha arrencat des de la Imperial Tarraco i ha arribat a la plaça de la Font, on els manifestants han entrat a l'ajuntament. Al llarg del recorregut s'han sentit proclames en contra de les violències masclistes. Per primera vegada, la plataforma ha fet la convocatòria al migdia per fer visible que és una "vaga general feminista" i s'han desvinculat de la mobilització de la tarda.

15:21 La manifestació d'estudiants a Barcelona per un model educatiu “autènticament” feminista tanca amb 4.000 concentrats



La manifestació d’estudiants universitaris i de secundària pel 8-M ha aplegat aquest migdia a Barcelona entre 3.300 i 4.000 persones. La protesta, que ha reivindicat un model educatiu “autènticament” feminista, ha estat organitzada pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC) i també per altres col·lectius com el Sindicat d’Estudiants Lliures i Combatives de Catalunya. En el trajecte, que s’ha produït en un to festiu i reivindicatiu, s’han pogut escoltar consignes com "els carrers seran feministes", "no a la privatització" o "si ens toquen a una, ens toquen a totes".

14:13 Asens demana "baixar els decibels" entre PSOE i Podem i veu possible l'acord per la llei del "només sí és sí"



El president d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, ha demanat "baixar els decibels" entre socis de coalició arran de la divisió evidenciada ahir dimarts a la tarda al debat sobre la llei del "només sí és sí". En declaracions als passadissos de la cambra baixa aquest dimecres, Asens ha remarcat que "el feminisme no mereix aquesta situació" i ha defensat que l'acord per reformar la norma "és possible".

14:08 El relat personal d'una bombera: «En el moment que et quedes embarassada, canvia tot»



Menys d'un 3% dels efectius dels Bombers de la Generalitat són dones. La manca de referents femenins ha perpetrat la masculinització del cos, i les poques bomberes que hi ha reclamen ser més escoltades. Respectar la maternitat, disposar de roba adequada o tenir més presència a la direcció són els reclams principals. "Quan vaig entrar, em va encantar la feina perquè era igualtat 100%. Però, en el moment que et quedes embarassada, canvia tot", lamenta la bombera Genciana Meneses en una entrevista amb l'ACN des del Parc de Rubí. Per revertir la situació, el Govern ha impulsat un pla de feminització que reserva a les dones un 40% de les places de les oposicions. Elles ho aplaudeixen, però creuen que no es resolen les desigualtats més profundes.

14:03 Unes 3.300 persones participen en la manifestació d'estudiants pel 8-M



La manifestació pel 8-M convocada pel Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) ha reunit unes 3.300 persones, segons els càlculs de la Guàrdia Urbana de Barcelona. La marxa ha començat a la plaça Universitat i ha tingut el punt final a la plaça Sant Jaume.

13:49 La UGT demana lleis per revertir la desigualtat de gènere al mercat laboral: "Si no s'obliga, no es canvia"



La UGT ha exigit lleis per revertir les desigualtats de gènere en el mercat de treball. Així ho ha manifestat el secretari general del sindicat, Camil Ros, en una atenció als mitjans abans de celebrar un acte pel 8-M. El líder de la UGT a Catalunya ha assegurat que la situació de les dones al mercat laboral "és millor que fa un any" gràcies a la pujada del salari mínim i la reforma laboral. "Si no es fan lleis que obliguin, el mercat de treball no canvia", ha subratllat Ros, que ha apuntat que "queda molt per fer". Gairebé un centenar de treballadors s'han concentrat a les portes de la seu d'UGT a Barcelona per commemorar el Dia Internacional de les Dones.



13:41 La vaga del 8-M té un seguiment del 9% al metro, del 3,4% en educació i del 0,4% en sanitat



La vaga convocada amb motiu del 8-M ha tingut un seguiment del 9% al metro de Barcelona i del 3,39% als centres públics d'ensenyament, segons dades facilitades pel Departament d’Empresa i Treball. Dels sectors amb informació oficial, aquests dos són els que han registrat un seguiment més gran. L'impacte ha sigut menor a altres transports com els autobusos de TMB (1%) o els Ferrocarrils de la Generalitat (0,37%). A l'ensenyament privat, el seguiment de la vaga fins al migdia ha estat de l'1,43%. Pel que fa a la sanitat, a la pública el seguiment ha estat del 0,4% i a la privada del 0,08%. Pel que fa a l'administració pública de la Generalitat, ha sigut de l'1,39%.



13:26 Gay reclama mesures per combatre la desigualtat als alts càrrecs



La delegada del govern espanyol a Catalunya, Maria Eugènia Gay, ha reclamat mesures per combatre la desigualtat i que hi hagi més dones als alts càrrecs. Gay ha destacat la importància de "donar visibilitat a les dones que arriben" a aquests llocs i que la dona tingui presència i participació en la vida pública per estar en àmbits que fins ara eren masculins. "Sense igualtat no hi ha democràcia i, només si som capaços de col·locar la dona al centre del desenvolupament, veurem progressar la humanitat", ha afegit.

13:05 CCOO nega que el moviment feminista estigui dividit i recalca que el context a Catalunya és "diferent" de Madrid



Comissions Obreres nega que el moviment feminista estigui "dividit" i recalca que a Catalunya "el context és diferent" de Madrid, on hi ha dues manifestacions convocades pel Dia Internacional de la Dona. "El moviment feminista gestiona contradiccions com qualsevol altre moviment, però no està dividit", ha assegurat aquest dimecres Mentxu Gutiérrez, secretària de Dones i LGTBI+ en una atenció als mitjans abans de celebrar un acte pel 8-M. Amb tot, CCOO reconeix diferències amb els sindicats que han convocat una vaga aquest dijous. Segons Gutiérrez, "no hi ha el clima necessari" per fer la vaga: "Si els centres de treball no paren, no és efectiva". Així, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, ha defensat les mobilitzacions "de masses".

12:45 Les dones aporten més de la meitat del PIB espanyol, segons un informe de Pimec



Un informe de la Comissió Dona i Empresa de Pimec conclou que les aporten un 51,88% del PIB, si es revisen els sistemes de càlcul, ja que l'estudi assenyala que l'aportació d'aquest col·lectiu a l'activitat econòmica es veu condicionada perquè es computa exclusivament l'activitat productiva. Per tant, segons la patronal, les activitats que tenen una menor contribució al valor de la producció -com els serveis, on hi ha una major presència de la dona- tenen un menor impacte en el còmput d'activitat total. Així mateix, Pimec apunta que els sistemes de còmput ignoren el valor de les activitats de feina no remunerada i que s'invisibilitza una feina duta a terme també majoritàriament per dones.

12:33 En marxa la manifestació estudiantil a Barcelona



Els estudiants es manifesten aquest 8-M a diferents punts del país, després que el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) hagi tallat des de primera hora del matí els accessos a les diferents universitats catalanes. Al voltant de les dotze del migdia, la manifestació convocada a Barcelona ha arrencat des de la plaça Universitat.

📍 Barcelona



12:22 Només el 32,7% dels escons dels parlaments de la UE estan ocupats per dones



Només el 32,7% dels escons dels parlaments de la Unió Europea estan ocupats per dones. Segons apunta l'Eurostat amb dades recollides de la Unió Interparlamentària, la xifra és superior a la mitjana mundial, que situa en el 26,4% la presència de dones en els parlaments, però està encara lluny de la paritat. Suècia és el país comunitari amb més presència de dones als parlaments amb el 46,4%, seguit de Finlàndia i Dinamarca amb el 45,5% i 43,6% respectivament. A Espanya, el 42,4% dels escons estan ocupats per dones. Només hi ha tres parlaments al món en què seuen més dones que homes. Són els de Ruanda (61,3%), Cuba (53,4%) i Nicaragua (51,7%).



11:59 El feminisme es prepara per a la concentració d'aquesta tarda a Rubí amb un taller de pancartes i serigrafia

09:45 Reobert el trànsit a la Diagonal de Barcelona després d'un tall pel 8-M



El trànsit a la Diagonal ja s'ha reobert després d'un tall de manifestants amb motiu del 8-M. Arran de la marxa, s'han arribat a produir més de sis quilòmetres a la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat d'entrada a Barcelona.

09:00 El moviment estudiantil talla els accessos de la UAB per la vaga feminista



El SEPC talla des de primera hora del matí els accessos a la Universitat Autònoma de Barcelona per la vaga feminista del 8-M. En un comunicat, el sindicat estudiantil informa que "no es podrà accedir-hi en tot el dia", arran de la protesta per la jornada del Dia de la Dona Treballadora. A més, hi ha retards a Rodalies i FGC de gairebé 50 minuts per les protestes i els serveis mínims del servei.

08:59 Desenes de persones tallen la C-25 a Santa Maria d'Oló per la vaga general feminista

🟣 Desenes de persones tallen la C-25 a Santa Maria d'Oló per la vaga general feminista



Les feministes anticapitalistes de la Catalunya Central han iniciat aquest 8-M tallant la via en sentit Vic durant més de tres quarts d'hora



08:45 Tots els serveis mínims del transport públic



El transport públic funcionarà amb uns serveis mínims del 85% aquest dimecres. S'inclouen el metro, l'autobús, Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) i Rodalies. El servei es podrà distribuir de manera irregular al llarg de la jornada sempre que el còmput global no superi aquest límit, mentre que el destinat a persones amb discapacitat o al transport escolar haurà de funcionar al 100% si no hi ha mitjans alternatius. En el cas del transport de mercaderies, s'haurà de garantir la distribució dels productes amb una caducitat inferior a les 24 hores, així com als centres hospitalaris i les farmàcies.

08:23 Dues manifestacions amb motiu del 8-M tallen els accessos a Barcelona per la Meridiana i la Diagonal



Dues manifestacions amb motiu del 8-M, Dia Internacional de les Dones, tallen aquest dimecres al matí l'accés a Barcelona per la Meridiana i la Diagonal. Segons informa el Servei Català de Trànsit, les protestes a l'entrada pel nord de la capital catalana causen tres quilometres de cua a la C-33 des de Montcada i Reixac i més de sis quilòmetres més de retencions a la C-58, des de Ripollet. D'altra banda, arran de la manifestació a la Diagonal hi ha més de sis quilometres a la B-23 des de Sant Feliu de Llobregat d'entrada a Barcelona.

