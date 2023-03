Els AVE deixaran de fer parada a Tarragona i Lleida

Els trens AVE tenen els dies comptats a Tarragona i Lleida, que deixaran de ser una aturada en el corredor Barcelona-Madrid. Així ho ha anunciat aquest dimecres el nou president de Renfe, Raül Blanco, que no ha concretat la data exacta de l'entrada en vigor d'aquesta mesura, que forma part d'una estratègia per augmentar la competència amb els serveis d'Ouigo i Iryo, que han entrat recentment al mercat.



Els trens Avlo faran parada a totes les estacions, mentre que els AVE es reservaran per trajectes directes, sense parades intermèdies o aturant-se només en les ciutats més importants. Els canvis suposaran, per exemple, que en el corredor Barcelona-Madrid, els Avlo facin parada a Tarragona, Lleida, Saragossa, Calatayud i Guadalajara; mentre que els AVE tan sols s'aturaran a Saragossa i reduiran el temps dels trajectes.

Renfe ha puntualitzat que els canvis en cap cas suposaran la reducció de freqüències d'AVE, que es mantindran. La nova estratègia implicarà, per tant,. Blanco també ha avançat que l'objectiu és introduir el servei Avlo, la línia d'alta velocitat de baix cost de Renfe, a tots els corredors on opera actualment l'AVE.

