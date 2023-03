El Clínic espera tornar a la normalitat «els pròxims dies»: operacions al 100%

Què és un atac ransomware?

comença a veure la llum al final del túnel després del ciberatac que va rebre aquest cap de setmana i que afecta diversos serveis del centre encara aquest dimecres. Tot i això, i gràcies als treballs desenvolupats aquests dies, l'hospital ja ha pogut reactivar part dels sistemes afectats pel ciberatac, fet que els permet recuperar progressivament l'activitat assistencial.De cara a aquest dijous, les, mentre que es duran a terme ela la seu de Villarroel. Els pacients afectats rebran una trucada per confirmar la cita o, per contra, hauran d'esperar a ser reprogramats. A les seus dees farà cirurgia ambulatòria de baixa complexitat dermatològica, urològica i oftalmològica.Segons ha informat el Govern el, així com l'hospitalització domiciliària, els hospitals de dia, la radiologia, les proves endoscòpiques, les exploracions radiològiques, la diàlisi i la farmàcia ambulatòria. Per altra banda, hi ha diversos serveis que es continuen redirigint: els codis urgents com els infarts i els ictus aniran a altres centres, i tampoc es fan les sessions de radioteràpia oncològica previstes, que es deriven a l'hospital de Sant Pau i el Vall d'HebronL'segueix treballant per recuperar la normalitat i rehabilitar el sistema informàtic. Segons un comunicat emès pel Departament de Presidència, l'estimació inicial de recuperació es preveu per als "pròxims dies".Per intentar garantir un funcionament de mínims a l'hospital, s'estan instal·lantamb servei d'. La previsió és que molta de la informació que ha estat atacada es pugui salvar per les, que també cal investigar si han estat afectades o no. No hi ha hagut cap mena de comunicació amb els atacants ni es coneix sobre un possible, però s'entén que hi haEl ciberatac que pateix l'Hospital Clínicque, segons informació publicada al web de l'Agència de Cibersegurat de Catalunya, és un tipus de programari maliciós quedels seus dispositius informàtics mitjançant diversos mètodes fins que no s'efectuï el pagament d'un rescat. Afegeixen que l'empresa víctima pot perdre la disponibilitat de les seves dades de manera permanent.El mateix director de l'Agència,, ha explicat aquest dilluns que l'atac prové de fora de l'estat espanyol i gestionat per l'empresa, especialitzada en el cibercrim. "És un atac complex que denota les grans capacitats dels atacants", ha assegurat Roy. En paral·lel,, secretari de Telecomunicacions i Transformació Digital, ha explicat que es treballa per determinar l'abast de la filtració i el seu origen conjuntament amb elsi la

