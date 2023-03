Així queda l'ANC després de la cadena de dimissions

Semblava que la crisi a l's'havia refredat després de la dimissió en bloc de diversos secretaris nacionals en el ple del gener, però la decisió de l'exvicepresidentde trencar definitivament amb la direcció de l'entitat, avançada per Nació , ha fet evident que el problema és ben viu. L'entitat, debilitada després de la successió de baixes, afronta una cita important aquest cap de setmana. Dissabte i diumenge s'ha convocat la, on participaran una quarantena d'entitats sobiranistes de la societat civil -com ara Òmnium, el Consell per la República o Plataforma per la Llengua- i mig miler de persones per mirar de plantejar sortides a un moviment independentista mancat de rumb des de 2017.La Conferència és important per l'ANC i tindrà ponents de pes, com l'expresidenta de l'entitato els catedràtics. També, que col·labora sovint amb l'ANC en la promoció de la "llista cívica" arreu del territori. De fet, la qüestió delés la que inquieta els crítics, que dubten que les conclusions que surtin de la cita del cap de setmana tinguin recorregut. "", assenyala una font del secretariat. El corrent contrari a la direcció defa mesos que alerta que la direcció ha plantejat aquesta trobada com una plataforma per impulsar la "llista cívica", cosa que neguen des de la cúpula de l'entitat. El cert és que hi ha previstes diverses ponències i només en una es fa referència a l'articulació d'un quart espai independentista.Sigui com sigui, la cita del cap de setmana arribarà marcada per la sortida de Pesarrodona, que durant els darrers mesos ha mirat de fer de "pont" entre sectors fins que en el darrer ple va optar per dimitir com a vicepresident. En les últimes setmanes, qui va ser, s'ha alineat amb el corrent crític contrari a Feliu, que ja treballa per recollir signatures i forçar noves eleccions de cara a l'estiu . En un primer moment, Pesarrodona havia optat per una solució intermèdia -deixar el comitè permanent, però continuar al secretariat-, però ara ha decidit trencar completament amb la direcció. Ho va comunicar dimarts a la direcció. Fonts de l'entitat remarquen que ha estat un missatge "amable", i que Pesarrodona s'ha posat a disposició de l'entitat.Els motius que han portat l'exvicepresident a fer el pas passen són diversos. La distància amb Feliu -presidenta i vicepresident no s'han entès al capdavant de l'entitat- n'és un, però també hi ha motius personals pel mig, com ha al·legat l'activista en el missatge a la direcció. No són poques les veus de l'ANC que el veuen amb opcions per rellevar Feliu a la presidència, si ell fa el pas de presentar-se. Ja va ser el candidat al secretariat més votat pels socis i també apareixia en totes les travesses per a la presidència . No va aconseguir, però, les majories necessàries, i per això va optar per fer un pas al costat i deixar la presidència a Feliu, amb ell de vicepresident. L'acord ambper repartir-se la vicepresidència va saltar pels aires quan va esclatar la crisi, al gener.La seva sortida, doncs,a les portes d'una cita rellevant per l'organització i quan tot just fa un any que Feliu, que descarta dimitir, va arribar a la presidència. Els crítics denuncien la manca de respecte de la direcció amb la democràcia interna de l'entitat, i també la gestió que s'està fent del quart espai, proposta estrella de la direcció, alimentada per Feliu i que no compta amb l'aval dels actuals partits independentistes. "Una 'llista cívica' per treure 3 o 4 diputats no té cap sentit", deia en una entrevista aun dels portaveus del col·lectiu. També exvicepresidents i exsecretaris de l'ANC alerten dels riscos de centrar els esforços de l'organització en un quart espai, i reclamen un replantejament estratègic per obrir un nou "procés de lluita"

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor