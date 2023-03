La campanya del Barça pel 8-M amb Mapi León i Lewandowski com a protagonistes

La igualtat és als nostres colors

La campanya feminista en motiu del 8-M impulsada enguany pel club blaugrana, sota l'eslògan "La igualtat és als nostres colors", ha estat protagonitzada per. El Barça ha aprofitat els missatges masclistes referents al futbol femení per donar suport al, a través d'un vídeo difós a les seves xarxes socials.En el vídeo apareix el jugador polonès del primer equip masculí llegint comentaris despectius que reben les dones que es dediquen a aquest esport. "", "hauríeu d'adaptar les normes per a elles", són alguns exemples, davant de la incredulitat de Lewandowski. Seguidament, Mapi León, en representació del primer equip femení i totes les dones d'aquest sector, ha reivindicat un objectiu clar: "Que totes les que vinguin puguin arribar molt més lluny del que arribarem nosaltres".La marca blaugrana és capdavantera pel que fa al futbol femení i no ha desaprofitat el Dia Internacional de la Dona per donar suport a totes les dones esportistes. Cal recordar que el Barça femení té força encaminat el quart títol de Lliga consecutiu, encara que la principal meta és tornar a guanyar el trofeu de la Lliga de Campions, aconseguit fa tres temporades. Una competició ben estimada per les jugadores i pels aficionats blaugranes, que els va permetre batre el rècord històric de:El club va iniciar la campanya del 8-M amb una interessant proposta. El lema que acompanya l'entitat aquests dies pren sentit quan s'uneixen els tons clàssics del Barça: eli el. El resultat és un color lila, que omple actualment la façana delamb Alèxia Putellas, Mapi León i Aitana Bonmatí al capdavant. Símbols que han permès i permetran que el futbol femení continuï creixent.

