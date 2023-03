Notícia no apta per qui tingui pànic a volar. Els passatgers d'un avió transoceànic de l'aerolíniaque viatjava des d', a Texas, fins a, a Alemanya, van experimentar l'ensurt més gran de les seves vides quan la nau es va desplomar en picat durant uns segons, abans de recuperar l'estabilitat. Una d'ells va enregistrar els instants posteriors, encara en ple vol, i va compartir les imatges aSobrevolaven, i els hostes i les hostesses estaven repartint el dinar. De sobre, l'avió va començar a perdre altitud i laes va apoderar de l'espai. Els aliments, les safates i els objectes que no estaven assegurats. Per sort, l'experiència només va durar uns segons, que es van fer eterns, i el pilot va aconseguir recuperar el control.Això sí, l'va haver de realitzar un aterratge d'emergència a. Tal com assegura la passatgera que ha difós les imatges, la seva intenció era trucar la família per acomiadar-se. "", admet. A l'avió també hi anaven l'actori la model i actriu. Només set passatgers van resultar ferits.

