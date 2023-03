Un estudi alerta que el nitrat a l'aigua de consum podria provocar càncer de pròstata

Un estudi de l'conclou que el nitrat ingerit a la vida adulta a través de l'aigua de l'aixeta i embotellada podria ser un factor de risc del càncer de pròstata. Sobretot, en el cas de tumors agressius i en homes joves, tot i que "". Així s'explica a la revista científica Environmental Health Perspectives.D'altra banda, l'equip investigador del centre impulsat perha observat que menjar una quantitat abundant de fibra, fruites, verdures i vitamina C pot reduir l'efecte negatiu del nitrat a l'aigua de consum. L'estudi explica que el nitrat arriba fins a l'aigua de l'aixeta i embotellada procedent, sobretot, deusats a l'agricultura i dels excrements de la ramaderia intensiva.Per avaluar la possible associació entre el càncer de pròstata i l'exposició a llarg termini al nitrat i els THM, dos dels contaminants més habituals de l'aigua de consum, s'han estudiatd'hospitals espanyols entre el 2008 i el 2013. Fins a 97 pacients presentaven tumors agressius. A més, s'han avaluat les dades de 927 homes de 38 a 85 anys que no estaven diagnosticats de càncer en el moment de l'estudi i que han exercit de grup de control.Com més gran era el nitrat ingerit, més gran esdevenia l'associació amb el càncer de pròstata: els participants amb ingestes més altes de nitrat a través de l'aigua (més de 14 mil·ligrams al dia de mitjana al llarg de la vida)de baix grau o mitjà. A més, multiplicaven per gairebé 3 la probabilitat de desenvolupar un tumor de pròstata agressiu, comparats amb aquells participants que presentaven ingestes de nitrat més baixes (menys de 6 mil·ligrams diaris de mitjana al llarg de la vida).La investigadora d'ISGlobal i primera autora de l'estudi,, assegura que els riscos associats a la ingesta de nitrat a través de l'aigua ja s'observen en consums d'aigua per sota dels nivells màxims permesos per les directives europees,. Tot i això, afirma que és una primera evidència que hauran de ratificar amb nous estudis, per la qual cosa encara queda molt de camí abans de poder parlar d'una relació de causalitat: "Exposar-se als nitrats a través de l'aigua de consum no implica que s'hagi de desenvolupar un càncer de pròstata", matisa.

