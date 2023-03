Imatge surrealista a les Glòries: un cotxe circula perdut per les vies del tramvia

Circula en coche por las vías del tranvía



📹 Glòries, Barcelona pic.twitter.com/G4TiIuNZSt — SocialDrive (@SocialDrive_es) March 8, 2023

Un vehicle es va posar a circular pel mig de les vies del tramvia després de perdre's entre les obres que està realitzantper pacificar la zona. Els fets van ocórrer durant la matinada de dilluns. Primer, el cotxe es va posar a circular per la vorera, molt a prop d'una de les sortides del metro dei després va començar a moure's per les vies del Tram.Unes imatges compartides a les xarxes socials mostren el moment. Posteriorment, el vehicle va ser enxampat per diversos ciutadans que van observar l'escena atònits. Ara bé, cap va ser detingut ni tampoc aturat per la policia.els vehicles no poden circular per lai han de desviar-se pel túnel soterrat o per altres vies.també va viure una escena dantesca aquesta mateixa setmana. Un home es va emportar un dels senyals de metro de la parada de metro de Glòries a primera hora del matí d'aquest dimarts. Va acabar enxampat pels Mossos d'Esquadra.Segons va explicar betevé,quan la policia catalana va rebre l'avís d'uns treballadors de la zona que havien vist un home arrossegant un senyal de metro. En el carro hi duia més ferralla. Al final, els agents el van localitzar a la confluència del carrer

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor