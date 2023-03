Tensió a l'acte del Ministeri d'Igualtat pel 8-M: Irene Montero, interrompuda a crits

Moments de molta tensió a l'acte delamb motiu del. Mentreintervenia en una xerrada arran del, diverses assistents han començat a proferir crits, obligant la ministra a aturar el diàleg. Montero, com ja havia fet en alguna altra ocasió, ha convidat una de les persones a agafar el micròfon i exposar les seves diferències sempre que l'acte fos un "espai segur".Finalment, una d'elles s'ha apropat a lai ha pres la paraula per defensar que les dones trans no són dones. La ministra d'Igualtat ha respost que excloure les dones trans és "no respectar els". La resta d'assistents a l'acte han demanat a crits que marxessin les dones que han escridassat la titular d'Igualtat. Montero ha debatut breument amb elles i els ha respost que la seva "obligació com a ministra és complir i fer complir els drets humans".Qui ha intervingut ha estat una jove que es diu, i que ha assegurat que ha organitzat aquesta acció perquè no les escolten: "No hi ha debat públic", ha criticat en declaracions a Europa Press. La jove també explica que se sent "culpable" per haver votat un dels partits del, malgrat que no ha especificat quin.La dona, que ha reconegut que ja havia participat en una acció similar contra Montero, ha exposat que les seves discrepàncies amb la ministra d'Igualtat es deuen a la tramitació d'urgència de la. A més, ha criticat que la líder deparli de "cuerpes diverses i cossos gestants i menstruants" en comptes de. "Ens estan esborrant com a dones", ha conclòs.

