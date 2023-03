Detingut un treballador a l'aeroport del Prat per robar tabac i perfums

Robatoris a l'. Lava detenir el passat 21 de febrer el treballador d'una empresa logística i també n'investiga dos més per furts durant les tasques de manteniment d'avions estacionats a l'aeroport català. Els productes intervinguts són 22 cartons de paquets dei quatreper un valor total de venda al públic de 1.246 euros.Segons ha explicat el cos armat espanyol, els agents van iniciar una investigació al mateix recinte després de rebre ladels responsables d'una aerolínia en comprovar que els havien desaparegut productes destinats a la venda a bord dels avions, com tabac i, mentre l'aparell es trobava a l'aeroport.Finalment, la Guàrdia Civil va interceptar unde l'empresa i van comprovar com el conductor ocultava els productes destinats a la venda als. L'home va quedar detingut i la Guàrdia Civil el va relacionar amb dos treballadors més com a presumptes autors de diversos delictes dei que ara consten com a. Els fets es produïen de manera constant però en poca quantitat per no aixecar sospites.

