Així és Kick, la misteriosa plataforma que vol intentar destronar Twitch

No és cap secret que la immensa majoria delsrealitzen certs moviments a les plataformes per una compensació econòmica millor o per extreure més beneficis. Molts dels del panorama espanyol van fer el salt a Andorra per aquesta mateixa raó i no n'hi ha gaires amb el discurs d'Ibai Llanos respecte als seus impostos . Ara bé, com va passar amb YouTube i el seu algoritme, que va provocar la migració de totes les seves estrelles a una nova plataforma, les queixes comencen a estendre's entre els creadors de. Noves polítiques, augment de preus, desatenció, poca cura per a grans comunitats... i així apareixque vol ser competència directa primer, i superar-la després.El fet necessita context:Fa certes excepcions amb altres usuaris, como El Rubius, que mantenen el 70-30 a favor dels seus ingressos en ser molt pocs els que tenen tants subscriptors. Només YouTube manté el 70-30 a favor dels creadors, però la plataforma de vídeos (que també realitza directes) no té ni de prop els protagonistes que té Twitch. Molts han criticat aquest repartiment i altres mesures preses per Twitch que, de manera intrínseca, sap que té la paella pel mànec. No hi ha cap alternativa. Però això pot canviar.La plataforma està formada i publicitada pel conegut streamer, un dels més coneguts als EUA, que realitza contingut molt polèmic:. És un dels més rics del seu àmbit, que pot arribar a ingressar 360 milions de dòlars per publicitar 16 mesos aquesta mena d'empreses i de jocs online. Sota un perillós argument i paraigua de "la llibertat per sobre de tot", Trainwreck impulsa aquesta nova plataforma que ofereix un repartiment del 95-5 per als usuaris. La diferència és abismal.i centrar-se en tot allò en què es focalitzen les queixes d'usuaris que volen més: més monetització, més publicitat i més "llibertat" en polítiques d'usuari. No queda gaire clar quina és l'empresa creadora de Kick i això fa tirar enrere molts creadors, especialment crítics amb el contingut d'apostes de Trainwreck. Un exemple és que el nord-americà,sense cap mena de problema. Un exemple de la suposada llibertat creativa que vol emetre i promocionar Kick.coms'hi han posicionat a favor, tot i les seves crítiques públiques a les decisions que pren Twitch en certs aspectes. Kick pot esdevenir un projecte fallit, com tantes altres suposades plataformes alternatives. Ara bé, la seva aposta pel desequilibri en el benefici i el primer suport per un streamer milionari dels EUA pot obrir camí a ser considerada seriosament una competidora.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor