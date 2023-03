Barcelona crea un mapa simbòlic amb noms de dones a les parades del Metro

visibilitzarà durant el mes de març les seves polítiques feministes amb un mapa simbòlic deli de les estacions urbanes dede la Generalitat, amb el qual s’homenatgen algunes de lesque han deixat empremta a la ciutat. El mapa és una adaptació del conegut City of Women que l’escriptora Rebecca Solnit va fer per aEn la versió barcelonina s’anomenen simbòlicament lesque conformen el projecte amb noms de dones referents de la ciutat. Es tracta d'una petita mostra en representació de totes les dones que formen part de lade la ciutat i que sovint es trobena l’espai públic o en el record de la ciutadania. El resultat és una selecció diversa de dones referents del passat, però també del present i futur de Barcelona.Destaquen intel·lectuals i escriptores com; personatges històrics anònims com, qui va iniciar la revolta "rebomboris del pa" al Raval de finals del segle XVIII; esportistes referents en l’actualitat com la futbolista; activistes veïnals com; artistes com; científiques com; històriques lluitadores antifeixistes com; activistes feministes anticolonialistes com; icones de la lluita trans com; i artistes del mític Paral·lel como la, entre d’altres.La direcció del mapa "" ha anat a càrrec de la professora i investigadora de la Universitat de Barcelona,, que ha comptat amb un consell editorial format per dones expertes i amb la complicitat i col·laboració de nombroses entitats i grups de dones de la ciutat; a més del suport de l’àrea dei dede l’Ajuntament de Barcelona. El disseny de la campanya ha estat realitzat per l’estudi de dissenyDurant tot el mes de març els districtes de la ciutat s’ompliran d’activitats diverses per tal de commemorar aquesta celebració. A l’es va poder gaudir d’una sessió de Poetry Slam, i d’un castell aixecat per dones de la colla castellera de la. Al districte d’es realitzaran marxes exploratòries amb perspectiva de gènere, per mirar els seus barris amb ulls de dona.acollirà la taula rodona "Diàleg de dones compromeses…" i l’exposició "Las mujeres que admiro". En la mateixa línia, al Casal de Joves dese celebrarà el concert "Dona Rock" per donar veu a dones joves emergents, i al Centre Cultural La Farinera delel cicle de dones creadores "Més que muses". A més, al, tindrà lloc l’acte esportiu "Movem-nos juntes".Com cada any, per commemorar el, l’Ajuntament de Barcelona convoca el premiper reconèixer les iniciatives i projectes orientats a la defensa i promoció dels drets de les dones. Enguany arriba a la seva 37a edició on, sota el lema "El desig irrefrenable de llibertat", vol donar suport a projectes que permetin avançar en el lliure desenvolupament de la llibertat sexual de les dones en tota la seva diversitat, i garantir els seus drets sexuals i reproductius.

