Avís d'atemptat a Brussel·les: dos correus en rus amenacen d'una bomba al metro

es troba en alerta màxima per un avís d'atemptat.segueix investigant ude la capital després de rebre dos correus electrònics en rus destinats a la En aquesta, segons informen mitjans nacionals com Le Soir , amenaçaven les institucions europees de patir un atemptat "si no modificaven les seves polítiques". Aquesta mateixa nit, agents de la policia belga han rastrejat diverses línies de la xarxa ferroviària urbana en la cerca de l'artefacte explosiu.La situació se segueix amb preocupació des deldel govern de Bèlgica. Des d'allà asseguren als mitjans nacionals belgues queles advertències d'atemptat i segueixen rastrejant possibles indicis que els permeti corroborar si l'amenaça pot desenvolupar en un problema molt seriós.també ha publicat una advertència als seus ciutadans perquè vagin amb compte donada la situació a la capital belga. Ara per ara, es viu normalitat a Brussel·les, però els serveis de seguretat i d'informació de Bèlgica segueixen vigilant qualsevol indici sospitós a les línies de metro.

