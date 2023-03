Un fotoperiodista i premi Pulitzer denuncia una agressió a la marxa prèvia al 8-M a Barcelona

Adjunto uno de los papeles que han distribuido a los periodistas que cubrimos la manifestación en Barcelona prohibiendo el uso de la cámara en la calle, otros compañeros periodistas también han sido amenazados y agredidos verbalmente. pic.twitter.com/hovHiYQelb — Emilio Morenatti (@EmilioMorenatti) March 7, 2023

El fotoperiodista i premi Pulitzerha denunciat una agressió en la manifestació prèvia dela la Diagonal de Barcelona. Segons ha explicat, un grup de "deu dones enfurismades" li han propinat puntades de peu i cops de puny mentre documentava la marxa d'avantsala a la vaga feminista amb motiu delEl mateix Morenatti adjunta, a través de, un cartell repartit entre els fotoperiodistes que cobrint la marxa en què se'ls demanava apagar lai es justificava per una sèrie de motius. Elexplica que va ser expulsat a empentes i que altres companys van ser amenaçats i agredits verbalment.Unes 2.000 persones, segons l'Ajuntament, van tallar aquest dimarts al vespre durant uns minuts l'avingudade. La mobilització, formada majoritàriament per dones, va començar cap a dos quarts de vuit davant la parada de metro de. Al capdavant de la concentració hi havia una pancarta amb el lema "La nit és nostra".Un cop van començar a caminar, els manifestants van baixar pels carrerscap al barri de, enmig de diverses furgonetes delsque custodiaven l'esdeveniment. Els organitzadors de l'esdeveniment, agrupats en el col·lectiu "Se va a armar la gorda", van definir la mobilització com una "manifestació d'acció feminista i autònoma per a dones, bolleres i trans, lliure de banderes, partits i sindicats".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor