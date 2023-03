«A Tortosa, pinten calvos»: el PSC tira d'humor per presentar el seu alcaldable

La campanya delper donar a conèixer al seu nou candidat a l'alcaldia del municipi,, no deixa indiferent. "A Tortosa Pinten Calvos" anuncia una tanca gegant a l'entrada de la ciutat, a la, a l'altura del Poliesportiu Jordi Angelats. I és que el nou candidat ja preveia que aviat hi hauria mobilitzacions, actes i alguna sorpresa que el donaria a conèixer del tot a la ciutadania.El lema juga a l'humor i la complicitat amb els votants. Grau, en una entrevista a Aguaita -mitjà dea les- reivindicava una "Tortosa afable, propera, assertiva" i, pel que s'intueix, amb un toc irònic i amb un pèl d'humor. Víctor Grau és el candidat socialista a l'alcaldia de Tortosa. Té 32 anys i compagina la tasca docent i de coordinació a lai lai com organitzador d'esdeveniments esportius.Un dels objectius de Grau, segons explicava en aquesta entrevista, és construir "la Tortosa del", perquè el municipi sigui una ciutat capdavantera. "Volem governar el dia a dia, per fer una Tortosa pròspera i de futur, digna per viure, de pobles i barris, per xalar, cuidant el potencial humà i amb una governabilitat innovadora", defensava.

