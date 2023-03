Marlaska justifica les infiltracions policials en moviments socials a Catalunya

La infiltració policial en moviments socials i independentistes a Catalunya - documentada per La Directa al llarg dels últims mesos - ha aterrat de nou aquest dimecres al Congrés dels Diputats., diputada d', ha preguntat a, ministre de l'Interior, sobre els agents encoberts desplegats a Catalunya, i el responsable dels cossos i forces de seguretat de l'Estat ha indicat que es fan servir tots els "instruments legals" per protegir els drets i les llibertats, i també les. Una manera de justificar les infiltracions, que han motivat querelles de dones perquè es van utilitzar relacions personals per informar-se."Vostès que tant es vanaglorien de les polítiques feministes, com expliquen que infiltrin agents en moviments socials obtenint informacions a través dei aprofitant-se de les dones? Per què no investiguen ni sancionen fets com aquest?", s'ha preguntat Rosique. Marlaska ha indicat que el PSOE no només "celebra" el feminisme, sinó que les polítiques en aquest sentit "porten segell socialista". Dit això, el ministre ha apuntat que Espanya és una "democràcia plena", un concepte "que no és inventat", sinó que és "internacional". "Les ideologies no es persegueixen. L'única funció és utilitzar tots els instruments legals perels drets i les llibertats", ha ressaltat Marlaska per justificar les infiltracions.Rosique ha apuntat que "tard o d'hora" els "rebotarà", perquè quan siguin a l'oposició s'arrisquen a "infiltracions" per part de la dreta. "La responsabilitat és del PSOE, perquè tot això comença el 2019. En aquest moment comencen la guerra bruta amb espionatge i infiltracions, captacions i l'ús de Pegasus. L'únic objectiu és acabar amb la, a costa de les dones i per la unitat d'Espanya, per la qual fan el que faci falta", ha apuntat la diputada, que ha considerat "cutre" la policia de l'Estat, de manera que ha donat per fet que si hi ha més infiltrats els acabaran "descobrint". "Si vostè pot exercir els seus drets és gràcies a la feina dels cossos i forces de seguretat de l'Estat", ha apuntat Marlaska en el torn final.

