Sánchez retreu a Feijóo la foto amb un narcotraficant en ple xoc pel 8-M

Existeix una fotografia que persegueix, líder del, des de fa anys. Es tracta de la imatge que el retrata al costat de, narcotraficant gallec, en la mateixa llanxa. La foto apareix cíclicament, com ha passat aquest dimecres al Congrés dels Diputats en el marc de la sessió de control, quanestava interpel·lant. Quan Gamarra li ha retret un presumpte cas de corrupció amb prostitutes incloses dins del PSOE, Sánchez ha definit la situació com un "polissó" -en referència al suposat líder de la trama-, i després ha fet aquesta reflexió:. Tot plegat en ple xoc pel 8-M, marcat per la reforma de la llei del "només sí és sí" que va tirar endavant amb els vots del PP i que ha ocasionat un fort xoc dins la coalició governamental Gamarra, al principi, ha assenyalat que la "millor manera" de celebrar el 8-M seria "demanar perdó a les dones" després de la reforma. "Aquí el que preocupa a les dones és la semblança entre el PP i Vox", ha reflexionat Sánchez en el primer torn de resposta, durant el qual també ha preguntat als populars sobre la llei de paritat aprovada aquest dimarts al consell de ministres. "Aquest executiu posa el feminisme i les dones al centre. La revalorització de les pensions beneficia les pensionistes, i l'augment del permís de paternitat ajuda a la coresponsabilitat", ha ressaltat el líder del PSOE. "Vostès acumulen recursos contra els drets de les dones", ha apuntat, en relació a les vegades que el PP ha anat al(TC).La portaveu del PP l'ha definit com a "superb": "No poden definir-se com a feministes quan aproven una llei trans que esborra les dones". També ha aprofitat per treure el cas delen el qual hi ha implicades "dones prostituïdes". "Existeix una esmena a la totalitat a un govern que no té com a prioritat les dones, sinó la: Pedro Sánchez", ha ressaltat Gamarra. "Vostès encara no han digerit que la justícia els va condemnar per corrupció, i que les Corts els van censurar pel mateix motiu", ha remarcat el líder del PSOE, que ha definit el cas de presumpta corrupció dins del partit com un "polissó". Ha estat en aquest punt quan s'ha referit de manera implícita a la fotografia de Feijóo ambDorado, narcotraficant gallec, en un vaixell fa unes quantes dècades:"Abans de pujar-hi, miro qui és el patró".

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor