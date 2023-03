Nou ridícul d'Almeida: surt volant en provar un llit elàstic en un pavelló de Madrid

Hoy he presenciado esta maravilla, Almeida intentando un mortal, nada de saques de honor, esto supera todo pic.twitter.com/0kVjQfXPAq — Nicolás Martín Pérez (@nicolasmartin_p) March 7, 2023

Nova patacada humorística de l'alcalde de Madrid,. Després de fer el ridícul amb una pilotada a un fotògraf, protagonitzar moments divertits (que ja són mem) i de no tenir gaire pràctica amb l'esport, ha tornat a pifiar-la.L'alcalde de la capital espanyola va visitar dimarts el, un pavelló renovat per una inversió de 13,8 milions d'euros, que disposa d'una zona per a fer gimnàstica artística. Sense cap mena de problema, Almeida va voler probar el llit elàstic. Error.Tal com es pot veure a les imatges que van enregistrar diversos periodistes i assistents a l'acte, dos gimnastes ajuden l'alcalde de Madrid a intentar fer salts al llit elàstic i llançar-se a un fossat amb gomaespuma., que bota com pot.que sortosament aturen la seva caiguda, ajudat pels gimnastes. Un dia més, l'alcalde de Madrid demostra les seves nul·les capacitats atlètiques. Ara bé, de bon humor, en va sobrat.

